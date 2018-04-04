Мессенджеры были использованы для подготовки всех совершенных и предотвращенных терактов в России в 2017 году. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, пишет Медуза.

"Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре. Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака", - сказал Бортников на VII Московской конференции по международной безопасности.

По словам Бортникова, террористы также используют криптовалюты для финансирования своей деятельности. Он не уточнил, нужно ли в этой связи принимать какие-то дополнительные меры или ограничения в распространении информации в интернете.

Бортников назвал перспективным «формирование единого антитеррористического информационного пространства».

3 апреля, в годовщину взрыва в метро Санкт-Петербурга, Следственный комитет напомнил, что, по имеющимся данным, заказчик, организатор и исполнители этого теракта «даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации». ФСБ уточняла, что речь идет о мессенджере Telegram.

4 апреля истекает срок, который Роскомнадзор дал Telegram для передачи ФСБ ключей шифрования от переписки пользователей. Мессенджер уже заявил, что не может выполнить требования спецслужб, так как не хранит эти ключи.