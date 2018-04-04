Страна: Россия

Жанр: детектив, приключения, драма

Режиссер: Егор Баранов

Актеры: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова

Премьера в Душанбе: 5 апреля, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы – Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.