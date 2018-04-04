Во время официального визита президента России Владимира Путина в Турцию у дворца турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре проходила памятная фотосъемка, в которой приняли участия президенты и представители обеих стран. До начала съемки Эрдоган «увел» девушку у Путина, сообщает телеканал «Звезда», на который ссылается CA-NEWS.



Во время фотографирования участники встречи выстроились в шеренгу. Эрдоган лично руководил построением. В один момент он заметил, что рядом с ним находятся одни мужчины, а около Путина стоят три женщины. Тогда президент Турции попросил одну из женщин перейти на его сторону.

В итоге одна из участниц встала по правую руку от Эрдогана, после чего он дал команду начать фотографировать.

Владимир Путин посетил Анкару 3 апреля, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили реализацию контракта на поставку ЗРК С-400, а также посетили церемонию запуска работ по строительству АЭС «Аккую».



Эрдоган назвал начало строительства «Аккую» «историческим моментом». После запуска станции она обеспечит 10% потребностей Турции в электроэнергии, снизив угольную и газовую зависимость. На АЭС разместят четыре энергоблока мощностью 1200 МВт каждый.



По словам российского лидера, станция заработает в 2023 году. Строительством АЭС занимается «Росатом».

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