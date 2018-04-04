Директор филиала компании "Innovative Road Solutions" в Таджикистане Асомиддин Азизов ушел со своего поста. Его обязанности на данный момент выполняет заместитель председателя Наблюдательного совета филиала IRS в РТ Фотима Ниёзмамадова.

«Асомиддин Азизов уволился по собственному желанию из-за проблем со здоровьем. В настоящее время обязанности директора филиала компании выполняет Фотима Ниёзмамадова, которая является заместителем председателя Наблюдательного совета филиала IRS в РТ», - сообщил «АП» пресс-секретарь филиала IRS Далер Мерганов.

Асомиддин Азизов проработал в качестве директора филиала IRS в Таджикистане почти пять лет.

Компания IRS была зарегистрирована в 2009 году в офшоре на Британских Виргинских островах.

В Таджикистане филиал данной компании с апреля 2010 занимается управлением автодорожной инфраструктурой Душанбе-Чанак на основе заключенной с правительством страны концессии.

В настоящее время на этой дороге действуют шесть плаз: Варзоб, Гушари, Шахристон, Истаравшан, Дехмой и Чорух.

В конце прошлого года «Инновейтив Роуд Солюшнз» (IRS) подняла тарифы на проезд транспорта через автодорогу «Душанбе-Чанак» - с 20 до 60 дирамов при пересечении одной плазы.

«Незначительное повышение тарифов с 20 до 60 дирамов связано с тем, что ранее во всех тарифах наблюдались дополнительные дирамы, что создавало сложность во взаиморасчете с пользователями, а также способствовало скоплению автомобилей у плазы. Следовательно, филиал Компании округлил эту сумму, чтобы облегчить этот процесс. Других повышений не наблюдалось, хотя как уже было отмечено, причин на это хватает и сейчас», - подчеркивалось тогда в сообщении.

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