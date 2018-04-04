Гражданин Китая задержан таджикской милицией по подозрению в нанесении тяжкого вреда своему земляку: в состоянии алкогольного опьянения он порезал своего соотечественника.

Инцидент произошел днем во вторник на территории рынка «Атуш» в Б.Гафуровском районе, сообщается на сайте министерства внутренних дел Таджикистана.

"42-летний гражданин КНР, проживающий в городе Бустон, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим 46-летним земляком, проживающим в Б.Гафуровском районе: в ходе ссоры он нанес ножевое ранение своему «оппоненту», который был доставлен в больницу с тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 110 ч.1 УК Таджикистана, ведется следствие, отмечает пресс-служба правоохранительного ведомства Таджикистана.

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