В Душанбе милиция обнаружила потерявшегося мальчика: ему на вид 4-5 лет. Он говорит, что его зовут Кароматулло, но адреса жительства ребенок не знает. По его словам, отца зовут Курбон, мать Зебо.

Пресс-центр МВД Таджикистана просит граждан помочь найти родителей ребенка, который находится в приемнике-распорядителе МВД.

«Те люди, которые узнают мальчика по фото, могут обратиться по телефонам 221 21 21 или 93 922 84 74», - сообщили в милиции.