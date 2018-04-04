В штаб-квартире YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла стрельба. Стрелком оказалась женщина. По предварительным данным, она застрелилась, передает CNN со ссылкой на шефа полиции Сан-Бруно Эда Барберини, сообщает Медуза.

В результате происшествия были ранены три человека, их доставили в одну из больниц Сан-Франциско. Один из пострадавших, 36-летний мужчина, находится в критическом состоянии, заявили в больнице.

Стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии открыла женщина в черном платке. По данным очевидцев, она проникла в здание с черного входа. Она успела выпустить не менее 20 пуль.

Нападавшая была знакома как минимум с одной из жертв, сообщили в полиции.

Стрельба произошла около 13 часов по местному времени (около 23 часов по Москве) в открытом кафе возле здания штаб-квартиры YouTube, где работают около 1700 человек. Сотрудников компании эвакуировали.

Правоохранительные органы установили личность женщины, устроившей стрельбу в штаб-квартире сервиса Youtube в американском штате Калифорния. Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на источники.

«Два источника в правоохранительных органах сообщили, что удалось предварительно установить личность стрелка в офисе YouTube. Ей стала Насим Агхдам, эта женщина ранее проживала в городах Риверсайд и Сан-Диего на юге Калифорнии», — указано в сообщении телеканала в Twitter.

Предполагаемая нападавшая покончила с собой.