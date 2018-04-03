Корпорация Apple планирует к 2020 году отказаться от использования процессоров Intel в своей продукции, заменив их на собственные, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пишет Медуза.

Проект собственного процессора Apple, носящий кодовое название Kalamata, является частью масштабной стратегии, направленной на улучшение совместной работы всех устройств, производимых корпорацией, рассказали собеседники агентства. Kalamata, добавили они, пока находится на ранней стадии разработки.

Перевод продукции Apple на новые процессоры, добавили они, скорее всего будет проводиться поэтапно.

Apple является одним из крупнейших заказчиков Intel. Поставки процессоров для продукции Apple, по данным Bloomberg, обеспечивают Intel около 5% годовой выручки.

После появления сообщений о том, что Apple планирует перейти на собственные процессоры, акции Intel на биржевых торгах подешевели на 9,2%. К концу торговой сессии в Нью-Йорке ценные бумаги частично отыграли потери и торговались по 48,92 доллара за акцию, подешевев по сравнению с предыдущим днем на 6,7%.

В начале года стало известно об уязвимости в процессорах Intel, которой потенциально могут воспользоваться злоумышленники, например, для кражи паролей. Intel распространила заявление, в котором признала факт уязвимости, указав, что она затрагивает и процессоры других производителей. Тогда акции Intel также значительно подешевели на бирже.