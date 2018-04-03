Потенциальный участник Государственной программы – воспитанный в традициях российской культуры, владеющий русским языком и не желающий терять связь с Россией соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным Государственной программой – именно таковы основные требования к человеку, который хочет переселиться в Россию и получить гражданство этой страны.

Мigrant.news.tj подготовил 10 главных вопросов, которые могут возникнуть у человека решившего переселиться в Россию.

Стать участником программы переселения в Россию вроде бы не сложно, но те, кто прошли этот нелегкий путь сбора документов и их подачи, знают, как сложно соответствовать всем требованиям программы. Так как тема переселения в Россию для Таджикистана довольно актуальная мы решили узнать, что же для этого необходимо. Надеемся, в публикации сможем ответить на все вопросы. Помните, что одно из главных требований програмы переселения наличие высшего образования. Так же учитываются всевозможные сертификаты, знание языков, опыт работы. Подготовьтесь, читать придется много, ведь сама программа очень большая и о всех ньансах в рамках одной статьи мы рассказать не сможем, но постараемся.

Для начала немного информации

Таджикистан уже долгие годы явялется основным импортером трудовых ресурсов в Россию, каждый восьмой гражданин Таджикистана является трудовым мигрантом. Получение гражданства России зачастую важно именно для тех, кто выезжает на заработки в Россию и для поиска работы с хорошим заработком часто им необходимо это заветное гражданство. Но среди всех есть еще и те, кто, имея высшее образование, готов в поисках работы покинуть страну. Всего по итогам 2017 года гражданство Российской Федерации получили около 30 тыс. граждан Таджикистана, в то время как в 2016 году эта цифра составляла 23 тыс. человек.

В Таджикистане растет число переселенцев в Россию. По итогам 2017 года в Представительство МВД РФ по вопросам миграции в Таджикистане 16829 граждан Таджикистана намеренных переселиться в Россию, но заявления были приняты только от 2301 (с членами их семей 9349 человек). В 2016 году было принято 1900 заявлений. В минувшем году выдано 1696 свидетельств участника Государственной программы. Всего, с начала 2013 года в Таджикистане оформлено и выдано более 5000 свидетельств участников Государственной программы. Наиболее востребованными регионами у таджикистанцев в 2017 году стали Тамбовская, Воронежская, Свердловская, Самарская, Калужская, Тульская области и Хабаровский край. В целом, в программе участвуют 61 субъект России. С 2013 по 2017 годы свидетельства участника Госпрограммы получили более 5 тысяч граждан Таджикистана и за это время уехали на свои новые места жительства более 3 тысяч таджикских семей.

Цель программы

Основными целями разработанной по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, являются стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников в Россию, содействие социально-экономическому развитию регионов и решение демографических проблем, в первую очередь на территориях приоритетного заселения за счет привлечения переселенцев на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.

Кто может участвовать в программе переселения?

Базисным нормативным актом для программы переселения соотечественников служит ФЗ «О гражданстве РФ», а именно статья 14 (часть 7). В соответствии с ней прием в гражданство может быть осуществлен по упрощенной процедуре для определенного круга субъектов. На сегодняшний день выделяются следующие категории иностр. граждан и лиц б/г, имеющих право претендовать на статус переселенца:

- Персоны (их прямые потомки), постоянно проживающие за границей, однако относящиеся к народам (небольшим народностям), которые исторически жили в нашей стране. А также имеющие религиозные, духовные, культурные связи с РФ.

- Лица, чьи родственники (прямая восходящая линия) жили в России.

- Граждане бывшего СССР, ранее имевшие союзное гражданство, ныне проживающие в новообразованных государствах на постоянной основе.

- Эмигранты из СССР (РФ, РСФСР, союзных республик, России), до этого имевшие одно из соответствующих гражданств.

К членам семьи участника Государственной программы относятся:

- супруга (супруг);

- дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством);

- дети супруги (супруга) участника Государственной программы;

- родители участника Государственной программы и его супруги (супруга), родные сестры и братья участника Государственной программы и его супруги (супруга);

- дети родных сестёр и братьев участника Государственной программы и его супруги (супруга), в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), бабушки, дедушки, внуки.

Совершеннолетний член семьи участника Государственной программы, за исключением его супруги (супруга), имеет право самостоятельно участвовать в Государственной программе.

Критерии соответствия

Участник программы переселения соотечественников, претендующий на получение гражданства РФ должен соответствовать следующим требованиям:

- Достигнуть совершеннолетия, не быть признанными судом недееспособными;

- Являться носителями языка: уметь разговаривать и писать по-русски;

- Должен быть не судим. Если человек был признан судом виновным в совершении особо тяжкого (тяжкого) преступления, он автоматически лишается права участия в программе переселения. Напомним, что к подобным преступлениям относятся: убийства, разбойные нападения, изнасилования, нанесения тяжкого вреда здоровью и т д. Необходимо учесть, что категория преступления оценивается с точки зрения законодательства нашей страны, даже если оно имело место за ее границами;

- Не должен быть приверженцем свержения существующего конституционного строя насильственными методами. Это справедливо и для любых угроз государству (ее гражданам);

- Должен быть не судим в РФ. Категоризация преступлений – тяжкие и особо тяжкие. Полный перечень таких преступлений дает УК РФ;

- Террористическая и любая другая деятельность, носящая экстремистский характер, – еще одна причина отказа в гражданстве РФ;

- Депортация, выдворение из РФ, передача другой стране в течение пяти лет на момент подачи документов на участие в программе переселения соотечественников – основание для отклонения заявления;

- Соответствовать предписаниям региональной программы переселения в том субъекте, в который планирует перебраться для проживания на постоянной основе.

Какие документы нужны?

Все предоставляемые документы, где имеются записи, печати и штампы на таджикском или на ином иностранном языке, подлежат обязательному переводу на русский язык и нотариальному заверению.

1. Паспорт гражданина Республики Таджикистан. Для граждан иностранных государств и лиц без гражданства (ЛБГ) – вид на жительство в Республике Таджикистан — предоставляет заявитель и все члены его семьи старше 16 лет (оригинал и копии всех страниц).

2. Заграничный паспорт гражданина Республики Таджикистан — предоставляет заявитель и все члены его семьи старше 16 лет (оригинал и копия).

3. Свидетельство о рождении — предоставляет заявитель и все члены его семьи. В свидетельствах о рождении детей в возрасте до 16 лет должна быть отметка, подтверждающая гражданство Республики Таджикистан (оригинал и копии всех страниц).

4. Документы о семейном положении: свидетельство о заключении брака, либо архивная справка из органа ЗАГС, в случае его расторжения, свидетельство о расторжении брака и решение суда о его расторжении, в случае если решение суда явилось основанием для расторжения брака, свидетельство о смерти, в случае смерти одного из супругов, справка из органа ЗАГС в случае, если брак не зарегистрирован (оригинал и копия).

5. Документы об образовании: аттестат (свидетельство) о школьном образовании либо диплом о средне — специальном или высшем образовании (с вкладышем) — предоставляет заявитель (оригинал).

6.Справка из школы на каждого ребенка школьного возраста (оригинал).

7. Трудовая книжка – предоставляет заявитель (оригинал).

8. Справка об отсутствии судимости — предоставляет заявитель и члены его семьи старше 14 лет. Обращаться в Главный информационно-аналитический центр МВД РТ, расположенный по адресу: г. Душанбе, ул. Чапаева д. 13 или в отдел внутренних дел по месту жительства (оригинал).

9. Справки, подтверждающие отсутствие у заявителя и членов его семьи заболеваний, включенных в перечень опасных для окружающих заболеваний, утвержденный Правительством Российской Федерации (бланки и образцы справок имеются на сайте Посольства РФ):

— сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции — предоставляет заявитель и все члены его семьи. Обращаться в Городской центр здоровья №10, расположенную по адресу: г. Душанбе, ул. А.Навои д. 4-а (в районе памятника Абу Али ибн Сино) или в Национальный Диагностический центр, расположенный по адресу: г. Душанбе, ул. Дехоти, д.50 (в районе рынка Султони Кабир) (оригинал).

— справка об отсутствии кожных и венерических заболеваний — предоставляет заявитель и все члены его семьи. Обращаться в Республиканский Клинический Центр Кожных и венерических болезней, расположенный по адресу: г. Душанбе, 2-й пер, Айни д.52-а (в районе поворота на аэропорт) (оригинал).

— справка об отсутствии наркозависимости — предоставляет заявитель и все члены его семьи. Обращаться в Республиканский клинический Центр наркологии, расположенный по адресу: г. Душанбе, ул. 40 лет Победы (в районе рынка Султони Кабир) (оригинал).

— справка об отсутствии заболевания туберкулезом — предоставляет заявитель и все члены его семьи. Обращаться в Республиканский центр по борьбе с туберкулёзом, расположенный по адресу: г. Душанбе ул. Бухоро д. 55-а (в районе Дома печати) (оригинал).

Дополнительно предоставляются

— Если вы меняли фамилию, свидетельство об изменении фамилии, имени, отчества или архивная справка из органа ЗАГС об изменении фамилии, имени, отчества (оригинал и копия)

— в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителем или кем либо из членов его семьи. — свидетельство об установлении отцовства при рождения детей вне брака, решение суда об усыновлении (удочерении), установлении опекунства (оригинал и копия)

— в случае наличия у заявителя детей рожденных вне брака, находящихся под опекой (попечительством). — справка из органа ЗАГС о том, что в свидетельстве о рождении ребенка имя отца записано со слов матери (справка одинокой матери) (оригинал и копия) - в случае наличия у матери (заявителя) несовершеннолетних детей, рожденных вне брака.

— нотариально заверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на переезд в Российскую Федерацию (оригинал) — в случае наличия у заявителя детей в возрасте от 14 до 18 лет.

— нотариально заверенное согласие одного из родителей на переезд детей в возрасте до 18 лет в Российскую Федерацию (оригинал) - в случае выезда в Российскую Федерацию одного из родителей с детьми.

— справка из органов социальной защиты населения, пенсионное удостоверение (оригинал) — в случае наличия в семье заявителя лиц пенсионного возраста и инвалидов.

Требования к документам Соотечественник при подаче ЗАЯВЛЕНИЯ обязан предоставить оригиналы и заверенные в установленном порядке копии документов.

Все предоставляемые документы, где имеются записи, печати и штампы на таджикском или на ином иностранном языке, подлежат обязательному переводу на русский язык и нотариальному заверению.

Все медицинские справки и сертификаты должны быть скреплены печатью медицинского учреждения и печатью врача, выдавшего справку.

Образцы бланков медицинских справок об отсутствии кожных и венерических заболеваний, заболеваний наркоманией и туберкулёзом размещены в подразделе «Бланки медицинских справок».

Бланк сертификата об отсутствии ВИЧ – инфекции выдается непосредственно в медицинском учреждении.

Документы принимаются к рассмотрению, если:

— тексты в них написаны разборчиво;

— фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;

— в установленных законодательством Российской Федерации случаях они скреплены печатями, имеют надлежащие подписи;

— тексты надписей в штампах и печатях читаются полностью;

— в них нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; — они не исполнены карандашом;

— они не имеют серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;

— в них не имеется (отсутствуют) разночтения, а именно в написании фамилии, имени и отчества, даты рождения и места проживания заявителя и членов его семьи;

При подаче ЗАЯВЛЕНИЯ все представленные документы и их копии сверяются, оригиналы возвращаются соотечественнику. Копии документов приобщаются к материалам личного дела заявителя.

Куда подать документы?

Все документы необходимо сдавать в Представительство МВД России в Республике Таджикистан (по вопросам миграции). Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Толстого, д. 67 Телефон: (992) 37 224-43-49 Эл.почта: fmsrutg@yandex.ru

Но просто так пойти и сдать документы не получится, вам необходимо будет позвонить по номеру 224-42-49 и записаться на собеседование, где определят добровольно и осознанно ли вы приняли решение переселиться в Россию и проконсультируют по всем вопросам.

Число и время вам назначит оператор и вам необходимо быть в указанную дату в указанное время, иначе просто пропустив свою очередь, вам придется записываться заново и вновь ждать своей очереди, а она порой может наступить через несколько месяцев.

Кстати, все последние новости по поводу переселения в Россию граждане Таджикистана могут узнавать на сайте Посольства РФ в Таджикистане.

Итак, потенциальный претендент на звание переселенца в Россию должен подать заявление с приложением необходимых документов и сведений в представительство МВД России.

Если вы будете соответствовать всем критериям отбора, то вам выдадут свидетельство участника Государственной программы, срок действия которого – 3 года в качестве подтверждения участия соотечественника в Программе.

По истечении этого срока соотечественник утрачивает статус участника Государственной программы. Поэтому в течение этого срока необходимо решить вопрос получения гражданства РФ.

Можно ли подать на программу, будучи в России?

Да, можно. Соотечественники, постоянно или временно проживающие в России на законном основании либо прибывшие на территорию России в экстренном массовом порядке, признанные беженцами или получившие временное убежище, вправе подать заявление в территориальный орган МВД России.

Куда ехать?

Куда переехать решаете вы сами, главное чтобы и тот регион одобрил ваш переезд, и вы подходили по всем критериям.

В 2018 году существенно обновился список субъектов, участвующих в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее в Госпрограмме принимали участие 62 субъекта Российской Федерации, 10 из которых являлись территориями приоритетного заселения.

В 2018 году срок действия Госпрограммы закончился в Еврейской автономной области, Камчатском крае, Сахалинской области, Хабаровском крае, Магаданской и Калининградской области, Удмуртской Республики и Нижегородской области.

Полный перечень субъектов РФ участвующих в Госпрограмме добровольного переселения вы можете найти в нашей публикации Обновлен список субъектов РФ участвующих в Госпрограмме по переселению.

Этапы получения гражданства по программе переселения

Получение гражданства по программе переселения соотечественников дает возможность сделать это наиболее быстро.

Итак, вы получили статус переселенца, подходите по всем критериям и вы уже выбрали регион, куда поедете на постоянное жительство.

Далее возникает вопрос как же оформить гражданство. Предупреждаем, вас ждет не легкий путь, хотя именно этот путь получения российского гражданства считается самым простым и быстрым.

Для многих потенциальных переселенцев особенно важны детали процесса. Далее приведем поэтапный процесс оформления документов и дальнейших действий подробнее.

Этап №1.

Подача заявления на регистрацию лица в качестве участника программы переселения, оформление соответствующего свидетельства, удостоверяющего его права и обязанности. Перечень требуемых документов точно определен нормативными актами.

Он включает: удостоверение личности (паспорт); бумаги о семейном положении; ВНЖ; фотографии и иные бумаги.

Далее заявление идет на рассмотрение в соответствующие госструктуры. Как только вопрос решен положительно, заявителю присваивается статус участника программы «соотечественники». Обязательно указание всех членов семьи, поскольку они тоже должны быть зафиксированы в свидетельстве.

Срок действия документа – 3 года. По прошествии 3-х лет заявитель теряет предоставленный статус. Выдача свидетельства за границей требует дополнительных документов для переезда по программе переселения. Их оформление осуществляется в той стране, где получен официальный статус переселенца.

К таким бумагам относятся, например, въездные визы. Если у субъекта есть в наличии РВП или вид на жительство (ВНЖ), то он имеет право получения гражданства РФ по упрощенной процедуре.

Все, что нужно для начала процесса, – заявление. Оно подается в отделение УФМС субъекта РФ, в который планируется въезд. Перечень республик, краев и областей, участвующих в программе переселения соотечественников, определен нормами права.

Этап №2.

Непосредственный въезд на территорию страны. В тот субъект России, в котором планируется проживание по программе переселения. Это предписание относится лишь к категории переселенцев (членам их семей), проживающих за границей и там получивших свой статус участника программы переселения.

Чтобы осуществить въезд необходимо наличие следующих бумаг: Паспорта (иных документов, относящихся к удостоверяющим личность). Свидетельства участника программы переселения. Визы. Она требуется только иностранным гражданам и лицам б/г.

Стоит заметить, что есть еще один важный момент: виза нужна гражданам стран, с которыми установлен визовый режим. В иных случаях наличие данного документа необязательно. Миграционной карты. Она заполняется в момент пересечения границы непосредственно иностр. гражданином (лицом б/г).

После въезда в Россию участник программы переселения соотечественников должен пройти процедуру регистрации. Но существует и другой порядок переезда. Если статус участника программы переселения получен за границей, то человек имеет право обратиться в Консульство РФ с просьбой о выдаче РВП. Это меняет цепочку действий, но незначительно. Просто получение РВП будет вторым этапом, а въезд – третьим.

Этап №3.

Регистрация статуса участника программы переселения соотечественников. Эта процедура достаточно проста. По прибытии в регион России, выбранный для переезда, будущий гражданин РФ должен посетить региональное отделение УФМС.

Там в его свидетельстве будет проставлена отметка о том, что участник программы зарегистрирован в соответствующем качестве.

Этап №4.

Учет по месту пребывания. И сам переезжающий, и члены семьи должны оформить миграционный учет. Принимающая сторона в данном случае требует наличия такого перечня документов: Паспортов (иных удостоверений личности) заявителя и каждого члена семьи.

Свидетельства участника программы переселения соотечественников. Миграционной карты.

Стоит отдельно уточнить, что необходимости ходить по инстанциям в данном случае нет. Достаточно предъявления вышеозначенных документов. Миграционный учет имеет характер простого уведомления о прибытии.



Этап №5.

Получение РВП. Выше уже было упомянуто, что участникам программы «соотечественники» (членам семей) не обязательно обращаться за выдачей РВП в УФМС России после въезда на территорию страны.

Если человек проживает за границей, он вполне может обратиться в дипмиссию или консульство МИДа РФ.

Получение свидетельства об участии в программе наделяет его обладателя целым списком прав, в том числе и на оформление РВП на территории того государства, в котором он живет на данный момент.

Этап №6.

Регистрация по месту будущего жительства. Большинство переселенцев упускают этот момент, а он очень важен. Наличие учета в органах Миграционной Службы – не единственное требуемое условие для начала процедуры оформления гражданства РФ. Чтобы подать заявление, нужно зарегистрироваться по месту жительства. Только в этом случае возможно положительное решение компетентных госструктур.

Этап №7.

Подача заявления на получение гражданства РФ. Эта завершающая стадия тоже вызывает у потенциальных переселенцев множество вопросов. Одни из них – обязательно ли получение вида на жительство? Отвечаем: нет, не обязательно. ВНЖ оформляется участникам программы только по желанию. Упрощенную процедуру приема в гражданство можно начать, имея при себе РВП и регистрацию по месту жительства.

Преимуществ у программы много, для тех, кто намерен получить гражданство это самый оптимальный путь, однако стоить помнить, что есть у госпрограммы и особенности, которые многим могут показаться недостатками.

Одно из главных – это необходимость перебираться в точно определенный регион (он указывается в свидетельстве об участии в программе).

Кроме этого, не забывайте, что могут возникнуть сложности и в переезде, не надейтесь на то, что вы поедете на все готовое и вам выдадут так называемые подъемные.

В большинстве случаев вопрос съема жилья переселенцы решают самостоятельно, как и поиск работы.

Кроме этого, вам могут отказать в выдаче гражданства и на это уполномоченные органы имеют полное право. В связи с этим взвесьте все ЗА и ПРОТИВ. Помните, что вас будут отбирать в зависимости от вашего образования и опыта работы. Тот регион который выбрали вы для вселения должен так же и вас выбрать, исходя из своей потребности в вашей специальности.

Вот, пожалуй, и всё. Расскажите нам в комментариях, почему вы хотели бы переехать в Россию и чем бы вы хотели там заниматься?