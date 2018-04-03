Следствие по делу о гибели десятков людей в пожаре в торговом комплексе в Кемерове призывает откликнуться свидетелей начала возгорания, сообщила пресс-служба Следственного комитета России во вторник, 3 апреля, сообщает CA-NEWS.
«Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СКР.
В ведомстве отмечают, что попавшие в камеры видеонаблюдения посетители «обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего».
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Огонь начал распространяться по четвертому этажу, на котором находились детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. В результате происшествия, по данным МЧС, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
В следственном комитете приоритетной версией случившегося позже назвали короткое замыкание.
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Mansour4
Азия плюс по человечески жаль их, но хватит публиковать эту тему, надоело, тошнить уже, если так поднимали б тему про "груз 200", которые мы получаем из России по 600-700 шт. У нас потеря граждан насильственной смертью в России приравнивается 5 пожаром зимней вишней каждый год, все молчать как овечки, ни кто совещание не проводит, не печатает, свечку не ставить, шары не запускает, цветы не носят, не молятся за них.
Sorry, о чем я? Ведь это таджик, узбек не человек же, раб в ваших глазах.
Tjk5
просто боль в сердце... за детей...