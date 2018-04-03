Следствие по делу о гибели десятков людей в пожаре в торговом комплексе в Кемерове призывает откликнуться свидетелей начала возгорания, сообщила пресс-служба Следственного комитета России во вторник, 3 апреля, сообщает CA-NEWS.



«Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отмечают, что попавшие в камеры видеонаблюдения посетители «обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего».



Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Огонь начал распространяться по четвертому этажу, на котором находились детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. В результате происшествия, по данным МЧС, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

В следственном комитете приоритетной версией случившегося позже назвали короткое замыкание.