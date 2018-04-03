Звезда таджикской эстрады певица Нигина Амонкулова сняла клип на новую песню "Бовар накардам" ("Не поверила"). Видеоролик c песней, которая наложена на фото певицы, был размещен в YouТube в начале марта.
Что она с собой сделала? изменила форму лица, раньше красивее была
Если честно у Амонкулова нет нормального песня. Все ее песни только о страдание за кого то и смысл ее песни одинаковы : "Ой биё, бе ту хорам, як чо бошем", и так подобно. Она просто поет одно и тоже. Устали уже.
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Уот6
Что она с собой сделала? изменила форму лица, раньше красивее была
Амитабх Ватан7
Если честно у Амонкулова нет нормального песня. Все ее песни только о страдание за кого то и смысл ее песни одинаковы : "Ой биё, бе ту хорам, як чо бошем", и так подобно. Она просто поет одно и тоже. Устали уже.