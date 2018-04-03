Авиационный скандал между Россией и Таджикистаном привел к тому, что сотням таджикистанцев, из-за отмененных рейсов, теперь придется менять свои планы. В общей сложности отменены рейсы в 11 городов России и, если авиавластям двух стран не удастся договориться, существует вероятность отмены рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

Как быть тем, кто летел в Россию на работу? Migrant.news.tj решил рассмотреть возможные варианты полета в Россию и обратно.

Авиакассы в Душанбе в недоумении: кассиры не знают, как работать дальше, и предлагать ли клиентам билеты в Москву и Санкт-Петербург, ведь и эти рейсы уже с 5 апреля, возможно, отменят.

Мы решили узнать, как можно попасть в города России через стыковочные рейсы соседних стран и сколько это будет стоить. Конечно, стыковочный рейс это неудобно – пассажир теряет время, нервы, но при этом стоимость билета может быть такой же, как и на прямой рейс.

Что самое неприятное, как оказалось, некоторые рейсы, к примеру, в Екатеринбург, у наших соседей довольно неудобные по времени для тех, кто вылетает из Душанбе. А на некоторые рейсы уходят сутки, чтобы добраться до пункта назначения. К примеру, рейс в Казань очень неудобен: в Алматы придется потерять больше суток и опять же попасть в Екатеринбург через Москву. Из Ташкента хоть и есть прямой рейс в этот город, но он осуществляется лишь раз в неделю. Из Бишкека в Екатеринбург летают три раза в неделю. Но опять таки нужно подобрать стыковку.

Migrant.news.tj нашел рейсы в три города России с наиболее оптимальным маршрутом (цены на авиабилеты указаны на период до конца этой недели).

Душанбе-Алматы Алматы-Казань – время в пути (от начальной точки до конечной) 10 часов 25 минут. Прямой рейс из Душанбе занимал порядка 4 часов. Стоимость - 296 долларов США.

Казань-Алматы Алматы-Душанбе – время в пути - 11 часов 35 минут. Стоимость авиабилета - 258 долларов США.

Душанбе-Бишкек Бишкек-Новосибирск – время в пути - более 9 часов. Стоимость авиабилета - 264 доллара США.

Новосибирск-Бишкек Бишкек-Душанбе – время в пути - около 20 часов (с ночевкой в Бишкеке и вылетом на следующий день). Стоимость - 380 долларов США.

Душанбе-Москва (Внуково) Москва-Краснодар – время в пути - почти 9 часов. Стоимость авиабилета - 320 долларов США.

Краснодар-Москва (Внуково) Москва-Душанбе – время в пути - почти 10 часов. Стоимость - 224 доллара США.

Напомним, сегодня делегация Таджикистана в составе представителей министерства транспорта Таджикистана, Агентства гражданской авиации, Министерства иностранных дел РТ, Минюста РТ и представители двух таджикских авиакомпаний вылетела в Москву.

Завтра, 4 апреля, делегация надеется провести переговоры с российскими авиавластями по урегулированию сложившейся ситуации.

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