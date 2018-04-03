Евразийский экономический союз ведет работу по снижению содержания трансизомеров жирных кислот, в том числе пальмового масла в пищевых продуктах. Об этом сообщается в ответе премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева на запрос депутатов мажилиса, передает CA-News.

По данным главы правительства РК, с января 2018 года вступило в силу требование технического регламента Таможенного союза по снижению содержания ТЖК в продукции до 2% от содержания жира в продукте с обязательным указанием его содержания на упаковке для всей масложировой продукции, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, согласно которым человек должен получать ТЖК не более 1% всей суточной калорийности.

За 2016-2017 годы лаборатории Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана провели более 8 тыс. исследований пищевой продукции, в том числе на содержание растительных жиров (пальмового масла) из 45 стран мира. По результатам проведенных исследований, пальмовое масло обнаружено в 81% случаях в продукции импортного производства, по которым были приняты меры ограничительного характера по запрету ввоза, реализации и уничтожению несоответствующей продукции.

Отмечается, что наряду с указанными мерами, Евразийская экономическая комиссия в июле 2017 года приняла решение об обязательном нанесении на упаковках пищевых продуктов наличия растительных жиров контрастно крупным шрифтом. В настоящее время государства-члены ЕАЭС обсуждают вопрос о дополнительной маркировке пищевой продукции по принципу «светофор», где цвета указывают насколько компоненты, входящие в состав продукта, соответствуют принципам здорового питания и помогут потребителям сделать выбор, принимая во внимание уровень содержания вредных для здоровья веществ (растительные жиры, в том числе пальмовое масло, углеводы).

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