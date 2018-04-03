На контрольно-пропускном пункте «Ойбек» на таджикско-узбекской границе в Согдийской области застряли в очереди сотни человек. Ожидающие утверждают, что пограничники без очереди пропускают тех, кто платит им деньги.
«Люди часами ждут, чтобы поставить печать и пройти границу. Со стороны Республики Узбекистана нет очередей, хотя и там сидят два сотрудника», - сообщает житель Таджикистана с места события, который пожелал остаться неназванным.
По словам источника, "таджикская сторона пропускает некоторых людей без очереди, для этого, оказывается, нужно платить".
«Трое парней, которые стояли рядом с нами, отдали паспорта какому-то человеку, он с паспортами зашел внутрь, окошко закрыли и через некоторое время они получили паспорта и прошли, а остальные люди так и продолжают стоять в очереди», - рассказал он.
Автор сообщения из пункта «Ойбек» уверен, что в погранпункте очередь создается искусственно, чтобы вынудить людей платить им.
«Те, которые благополучно без очереди прошли КПП, сообщили остальным, что «берут по 10 тысяч сумов», - отметил источник при этом выразив удивление, что таджикские пограничники берут узбекские сумы.
Между тем, в погранпункте «Дусти» в Турсунзаде тоже многолюдно.
«Очереди появляются, в основном, после 9 часов, - сообщает источник из этого пункта. – Однако, нет жалоб по поводу незаконного побора денег у пересекающих границу. Сейчас дополнительно выделили людей, которые отмечают паспорта, и работа по пропуску людей немного оживилась».
В погранпункте «Саразм-Джартепа» в Пенджикенте люди жалуются на грубость и хамство со стороны таджикских пограничников и таможенников.
«Но о случаях взяточничества мы не слышали», - сообщает местный житель.
После отмены визового режима между Ташкентом и Душанбе, в среднем, границу двух государств ежесуточно пересекают свыше 10 тыс. граждан, и число желающих посетить Узбекистан или Таджикистан ежедневно растет.
«Возникающие иногда очереди на КПП на границе Таджикистана с Узбекистаном являются временным явлением и руководство пограничных войск ГКНБ Таджикистана в ближайшее время предпримет все необходимые меры для решения данной проблемы», - сказал «АП» начальник пресс-центра Погранвойск ГКНБ РТ майор Мухаммад Улугходжаев.
По его словам, руководство пограничных войск Таджикистана постепенно увеличивает штат пограничников осуществляющих паспортный контроль на границе с Узбекистаном.
Касаясь поступающих в адрес «АП» жалоб от граждан по поводу того, что таджикские пограничники требуют от переходящих границу мелких торговцев взятку, Улугходжаев подчеркнул: «такое невозможно, так как все пункты пограничного контроля оснащены камерами видеонаблюдения».
В связи с этим, пресс-секретарь предложил гражданам, от которых требуют взятку пограничники, обратиться к руководству погранвойск ГКНБ Таджикистана.
Он заверил, что "ни одно обращение граждан не останется без внимания и ответа".
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Сохиб 38
Я был там все знаю каждый из них требует денег, позор таджики, видждон надоред, узбеки работают честно
nika42
Недавно проходили границу обеих стран через Ойбек. Узбеки молодцы - прошли буквально за 5 минут. А наши позорище, мало того, что заставляют ждать людей, так еще в своем стиле "ягончи намети"((((
Patriot43
ГКНБ, хорош в безоружных людей стрелять. Своих аглоедов стреляйте, что бы уроком стало, как народ мучить.
Сохиб 45
Взятки берут конечно именно наши таджики они привыкли так жить никто их не наказывать я до сих пор удивляюсь, я сам из Таджикистана я 2014 году решил ехать домой к родителям из Екатеринбурга в Таджикистан на машине, я очень много границы пересёк вот последний был ойбек сначала пересёк узбекский там не один человек не просил денег они очень честно работают есть у них видждон, вот как начал пересекать фотехобод каждый сотрудник требовал денег клянусь аллахом все взяли денег вот все я глазами увидел, вот наш народ такие многие берут взятки, мы эти деньги которые даём мы не согласны а вы этим деньгам кормите своих детей, понимаете что это вы честно не заработали?, Улугходжаеву передайте пожалуйста мои слова, что на самом деле взятки берут сотрудники КПП фотехобод
Анушервони Одил51
Ничего нового и удивительного нет. Грубость и хамства были всегда. Взятку давали нашим пограничникам всегда и везде; это и на границе с Сариосие, в Нижнем Пяндже и так далее. Взятку давали и охранникам в посольстве Узбекистана чтобы они помогли попасть внутрь и подавать документы на визу. Охранники посольства это сотрудники МВД Таджикстана, а не граждане Узбекистана. Так что ничего удивительного нет здесь. Еще на границе Турсунзаде-Сариосие с таджикский стороны сидят врачи по 15-16 лет в белом халате и просят деньги с каждого человека за какой то справки. Справка которго не выдают нигде и нигде в мире не спрашивают о такой справке.
Мигрант53
Иногда, смотрю и думаю, настолько наши народ умный и ловкий на всех делах, хоть дай самую маленькую шанс, сразу чувствуют тонкость бизнеса, на всех сферах жизни, просто обалдеть. У нас везде малый бизнес.....!!!!!
Sadf59
"В связи с этим, пресс-секретарь предложил гражданам, от которых требуют взятку пограничники, обратиться к руководству погранвойск ГКНБ Таджикистана." - КУДА ПИСАТЬ?? Кому звонить?? номера, адреса??? страна идиотов и глухих....
Бахтиёр1
Ужассссс
Олим1
Ну неужели нет совести что главы договорились об открытии границ между республиками которые сотни лет жили бок о бок , и берут взятки таджикская сторона ну что это такое ?