В Худжанде по инициативе отделения охраны общественного порядка ОМВД города с привлечением активистов и председателей махаллей создана рабочая группа, которая проводит мероприятия по соблюдению культуры проживания в городе.

Все работы агитгруппы по соблюдению культуры, а также по благоустройству и озеленению города проходят под девизом «Благоустроим наш город».

Во всех махаллях проводятся хашары и субботники, а рабочие группы проводят агитационные работы с жильцами по культуре проживания в многоэтажных жилых домах.

Один раз в неделю члены рабочей группы подводят итоги проделанной работы, а также обсуждает проблемы, которые имеют место и ищут пути их решения.

Начальник городского отдела МВД Худжанда, полковник милиции Эмин Джалилзода на очередном собрании агитационной рабочей группы отметил, что практика вывешивания стирки на балконах и окнах зданий, которые расположены вдоль автомобильных дорог и проспектов, негативно отражается на внешнем облике города.

«Также не выполняются нормы и правила городского проживания, то есть игнорируется запрет на несанкционированное строительство тандыров и очагов», - сказал он.

Заседание агитгруппы Asia-Plus

Руководитель отдела милиции подчеркнул, что «только совместными усилиями мы сможем, применяя методы разъяснительной работы и в случае необходимости через правовое воздействие, устранить эти недостатки».

На собрании было отмечено, что результаты и показатели эффективности каждого отдельного члена рабочей группы будут оценены и поощрены со стороны местного хукумата и ОМВД города.

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