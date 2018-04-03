Турецкий суд выдал ордер на арест восьми членов "Террористической организации фетхуллахистов", в том числе самого Фетхуллаха Гюлена, по обвинению в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает Euronews.

Решение об их аресте суд принял по итогам проведенного прокурором Анкары Адемом Акынчи расследования. При этом Гюлена суд признал организатором убийства российского дипломата.

Еще семь фигурантов этого дела — Эмре Услу, Шариф Али Такалан, Ченгиз Озкан, Джамаль Карат, Хамза Севинч, Темел Алсанджак и Мурат Токой, - как полагают турецкие правоохранительные органы, виновны в «организации теракта». Также они, как выяснили турецкие прокуроры, пытались «нарушить конституционный порядок».

Прежде в рамках расследования производства об убийстве Карлова под стражу были помещены еще семь человек, в том числе трое полицейских.

Андрей Карлов был убит в спину 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки, посвящённой России. Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, был застрелен на месте преступления.



Гюлен является проповедником и духовным лидером исламского движения «Хизмет» (от тур. «служение»). Турецкие власти дали этой структуре, оппозиционной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, название FETÖ. Гюлен, проживающий с 1999 года в США, обвиняется в Турции в организации попытки военного переворота в июле 2016 года. Сам он отвергает все выдвинутые против него обвинения.

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