Таджикистан 2 апреля начал поставку электроэнергии в Узбекистан. Накануне ближе к вечеру в строй была введена линия электропередачи из подстанции Регар (Таджикистан) к подстанции Гулча (Узбекистан).

Общий объем экспорта таджикской электроэнергии в соседнюю страну составит не менее 1,5 миллиарда киловатт/часов в год, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Ранее Душанбе и Ташкент договорились по ценам поставки таджикской электроэнергии в Узбекистан.

В летний период Узбекистан будет закупать таджикскую электроэнергию по два американских цента за один киловатт, зимой - по 2,5 цента за киловатт.

Напомним, о том, что Таджикистан может начать поставку электроэнергии в Узбекистан заявил 20 декабря прошлого года на заседании парламента республики министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода.

Он тогда отметил, что после вывода Таджикистана из Объединенной системы электроэнергии Центральной Азии в ноябре 2009 года энергосистемы и Таджикистана и Узбекистана перетерпели существенные изменения.

«После вывода нашей страны из ОСЭ Таджикистан наладил поставку электроэнергии собственного производства на север страны, который ранее пользовался узбекской и кыргызской электроэнергией. Юг Узбекистана, который ранее потреблял таджикскую электроэнергию, Узбекистан начал обеспечивать сам», - отметил тогда министр.

Он тогда заявил, что сегодня и Таджикистан и Узбекистан решительно настроены на восстановление ОСЭ региона.

«Для этого необходимо Узбекистану восстановить 60 км ЛЭП, соединяющей юг страны с Таджикистаном, необходимо реализовать проект релейной защиты и автоматики», - сказал Усмонзода.

Министр тогда заявил, что в 2017 году таджикские энергетики, как и в 2016 году, произвели свыше 18 миллиардов киловатт часов электроэнергии, что позволило обеспечить страну электроэнергией без введения лимита.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus