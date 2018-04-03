Не получив официальной реакции таджикской стороны на предложение о проведении переговоров, с 5 апреля Россия отзывает допуски на ряд маршрутов в российские города для таджикских авиакомпаний Tajik Air и Somon Air, сообщает РИА-Новости со ссылкой на российские авиавласти.

«С 5 апреля РФ отзывает ранее выданные разрешения Somon Air и Tajik Air на направления Новосибирск-Душанбе и Новосибирск-Худжанд, а также пять частот Tajik Air и четыре частоты Somon Air на маршруте Москва-Душанбе», - сказал источник агентства.

Напомним, Таджикистан со 2 апреля отозвал ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у пяти российский авиакомпаний: «Уральских авиалиний», «UTair», «Сибири», «Северного ветра» и «Глобуса». Всего эта мера коснулась 11 маршрутов между странами., сообщили «АП» в агентстве гражданской авиации Таджикистана.

Источник в ведомстве отметил, что это вынужденные ответные меры на решение Росавиации от 30 марта, согласно которому со второго апреля были закрыты 11 направлений таджикских авиакомпаний в Россию.

В частности, авиавласти Таджикистана отозвали допуски на полеты в Душанбе из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары и в Худжанд из Новосибирска и Санкт-Петербурга, Самары и Сургута.

Между тем, завтра, 3 апреля таджикская делегация намерена выехать в Москву, чтобы провести с российскими авиавластями переговоры по урегулированию возникшего конфликта, отметили в агентстве гражданской авиации Таджикистана.

В состав делегации войдут не только представители таджикской гражданской авиации, но и МИД Таджикистана и минюста страны.

В настоящее время авиакассы в Таджикистане предлагают пассажирам добираться до России транзитом через Алматы.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus