ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1930 – В Сталинабаде к выпуску продукции приступил деревообрабатывающий завод.

1931 – Образован Центральный государственный архив Таджикистана

2007 - Постановлением правительства РТ Таджикский алюминиевый завод (ТадАЗ) переименован в Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Таджикская алюминиевая компания».

ДНИ РОЖДЕНИЯ

1937 – Родился доктор геолого-минерологических наук, профессор Далер Почоджонов.

1940 – Родился профессор, доктор физико-математических наук Темур Собиров.

1947 – Родился заслуженный дойрист Таджикистана Исхок Гулкоров.

1950 – Родился журналист Садриддин Хасанзода.

1956 – Родился поэт Абдусамеъ Куддус.

1961 – Родился певец Саъди Каландар.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9, местами усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, местами сохраняется местами мгла, в предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 17-22 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в горных районах дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9, временами усиление до 17-22 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 17-19 тепла