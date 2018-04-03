«Подтверждаю нашу готовность к дальнейшим совместным усилиям по углублению и расширению отношений дружбы и многогранного сотрудничества между Таджикистаном и Египтом», - говорится в поздравительной телеграмме президента Таджикистана Эмомали Рахмона президенту Арабской Республики Египет Абдулфаттаху Халилу ас-Сиси по случаю победы на выборах президента Египта, сообщает пресс-служба главы государства

«Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов на ответственном посту главы государства во имя обеспечения благополучия и процветания народа Египта. Выражаю уверенность в том, что в новый период Вашей государственной деятельности созидательный диалог между нашими дружественными странами, как на двусторонней основе, так и на международной арене», - говорится в послании.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что взаимоотношения между Таджикистаном и Египтом будут иметь своё плодотворное продолжение во благо ещё большего развития сотрудничества во всех областях взаимных интересов, в том числе в сферах экономики и торговли, науки, образования и культуры, а также борьбы с глобальными вызовами и угрозами.

Действующий президент Египта ас-Сиси набрал на выборах 97% голосов. Всего за ас-Сиси проголосовали 21 млн 835 тыс. 387 человек, сообщает РБК.

Голосование проходило три дня — с 26 по 28 марта. В гонке за высшую государственную должность участвовали всего два кандидата: действующий президент страны 63-летний Абдулфаттах ас-Сиси и 65-летний лидер партии «Аль-Гад» Муса Мустафа Муса.

Согласно Конституции Египта, полномочия президента истекут 2 июня. До этой даты избранный на второй срок ас-Сиси должен быть приведен к присяге перед парламентом.

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