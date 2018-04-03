Бой за титул в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не состоится на турнире UFC 223. Об этом сообщил президент организации Дэйна Уайт. Американский боец получил повреждение связок колена, поэтому не сможет выйти в октагон. На предстоящем турнире Фергюсона заменит Макс Холлоуэй.

За неделю до боя за чемпионский пояс в чемпионате UFC между дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном внезапно стало известно, что это событие отменяется. 7 апреля в Нью-Йорке соперником Нурмагомедова, который давно хочет сразиться за звание лучшего бойца смешанного стиля, будет теперь другой американец - Макс Холлоуэй.

Формат боя не претерпит изменений – Нурмагомедов и Холлоуэй сразятся за чемпионский титул в легком весе.

О том, что поединок с Тони Фергюсоном не состоится, объявил лично президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дэйна Уайт. Он отметил, что американец получил травму и не сможет выйти на бой с Нурмагомедовым.

За какой пояс подерутся Хабиб и Холлоуэй?

Сложилась удивительная ситуация. Чемпионом UFC в весе до 70 кг до сих пор значится Конор Макгрегор, который завоевал этот титул в ноябре 2016-го и ни разу не защищал. Временным чемпионом в октябре 2017 года стал Тони Фергюсон, который, получив травму, не перестал считать себя чемпионом и пообещал в будущем защищать свой пояс.

Плохие новости для Фергюсона и Конора: в ночь с 7 на 8 апреля чемпионом UFC в весе до 70 кг станет победитель боя между Хабибом и Холлоуэем.

«Как только эти парни выйдут в клетку и нанесут первый удар, это будет бой за настоящий пояс в легком весе», – сказал Дэйна Уайт, отметив, что временный титул Тони Фергюсона 7 апреля потеряет силу.

Напомним, бой Хабиба и Фергюсона отменен уже в четвертый раз.

В 2015 и 2016 годах бой не состоялся из-за травм бойцов. В 2017 году поединок отменили из-за того, чо Хабиб не смог "сделать вес", необходимый для выступления и попал в больницу из-за ускоренной сгонки веса. Так что это - уже четвертая отмена поединка между этими бойцами.

Хабиб Нурмагомедов в Таджикистане, июль 2017 года Asia-Plus

Свой последний бой до этого Хабиб Нурмагомедов провел 31 декабря 2017 года против бразильца Эдсона Барбосы. Он победил по решению судей и теперь в активе Хабиба - 25 побед и ни одного поражения в чемпионате UFC. 34-летний Фергюсон провел 26 боев - 23 победы и 3 поражения у него в активе. Но теперь же бою между бойцами не бывать, уже в четвертый раз подряд.

Хабиб Нурмагомедов: «Тони, больше не болтай»

Боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя за титул в легком весе с Тони Фергюсоном на UFC 223.

«Я просто хочу сказать Тони: больше не болтай. В голове много мыслей, но на тебя похожим не буду. Надеюсь, этот урок научит тебя следить за языком», – написал Хабиб в инстаграме.

Этим Нурмагомедов напомнил Фергюсону недавнюю онлайн-беседу бойцов в интернете, в котором американец допускал много резких оскорблений в адрес Хабиба. Дагестанец в ответ был сдержан, пообещав, что даст ответ сопернику в восьмиугольнике.

Фергюсон: Я растерян и зол

Тони Фергюсон чуть позже поведал о причинах отмены боя:

- В пятницу я выполнял свои медийные обязательства перед UFC и, когда я находился в студии, со мной произошел случайный инцидент, в результате которого я повредил связки колена. Мой доктор и врач UFC сказали, что я не могу драться, а один из них заявил, что мне нужна операция, - написал Тони Фергюсон у себя в "Твиттере".

Американец сказал, что хочет теперь поговорить со специалистами, дабы понять, как вернуться в строй и защитить свой титул. Американец извинился за то, что не сможет подраться с Хабибом Нурмагомедовым.

«Словами не описать, как мне больно. Я растерян и зол. Вскоре проконсультируюсь с докторами по этому поводу. И постараюсь вылечиться как можно быстрее, чтобы вернуться и защитить свой титул. Прошу прощения у фанатов, UFC, Хабиба, моей команды, тренеров, друзей и, конечно, у моей семьи. Верю, что в этом кошмаре есть смысл, ведь это не первоапрельская шутка. Хорошего всем здоровья», – написал Фергюсон.

Абдулманап Нурмагомедов: Тема боя Хабиба с Фергюсоном не закрыта

Тренер и отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов заявил «Спорт-Экспресс», что его сын и дальше будет просить боя с Тони Фергюсоном, который минувшей ночью отказался от поединка с россиянином из-за проблем со здоровьем.

– Можно сказать, что Фергюсон испугался?

– 50 на 50. Какая-то сомнительная у него кровь в легких, какая-то операция теперь ему нужна… Ладно, давайте не будем его осуждать за травмы. Здоровья ему, пусть снова готовится к бою с Хабибом.

– То есть тема с боем против Фергюсона не закрыта?

– Эта тема никогда не будет закрыта, пока Фергюсон будет продолжать карьеру. Мы идем намеченным путем, нам нужен пояс. И не важно, с кем нам нужно будет воевать за титул.

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