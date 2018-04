The Council of the Eurasian Fund for Stabilization and Development (EFSD), an entity managed by the Eurasian Development Bank (EDB), has extended the period of availability for the financial credit to Tajikistan from May 1, 2018, to May 15, 2018.

