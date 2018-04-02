В редакцию журнала Forbes Kazakhstan в Алма-Ате с обыском пришли сотрудники полиции, сообщает РБК. Об этом говорится в сообщении на сайте издания.

По словам издателя Арманжана Байтасова, в редакцию пришли две опергруппы. Одна начала обыскивать помещение, вторая увезла заместителя главного редактора Александра Воротилова.

«Мы задаем вопросы тем людям, которые проводят следственные действия в данный момент. Они с кем-то разговаривают, советуются по телефону, мы это видим. Но постановление об обыске нам на руки давать не хотят, ссылаясь на какие-то пункты в законах о том, что мы не имеем права получать документ», — рассказал Байтасов.

По его словам, постановление об обыске предъявили юристу Forbes, но не разрешили сфотографировать. Сам издатель документа не видел. Сотрудников редакции держат в кабинете, у них изъяли сотовые телефоны.

Уточняется, что в предъявленном следователями постановлении на обыск указан адрес, отличный от места расположения редакции.

Главный редактор Forbes Kazakhstan Аукенов написал в Facebook: «У нас идет обыск». Никаких подробностей он не сообщил.

Портал Tengrinews сообщает, что обыски также проходят в редакции сетевого издания Ratel.kz, доступ к которому в марте был ограничен по решению суда. Официально причиной блокировки названо несоответствие данных в документах реальному положению вещей (человек, на имя которого зарегистрирован домен, умер в декабре), однако сотрудники утверждали, что сайт уже перерегистрирован.

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