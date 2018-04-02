Впервые в Душанбе состоялось массовое мероприятие по отправке столичных призывников на срочную службу в армию. Торжественные проводы призывников со всех четырех районов Душанбе состоялись на площади «800-летия Москвы». Сюда пришли родители новобранцев, представители мэрии, общественности, СМИ. Под звуки военного оркестра власти напутствовали призывников на верную службу родине. Перед посадкой в автобус для новобранцев был дан концерт.

Ранее призывников в столице так торжественно в армию не провожали.

Решение о торжественных проводах принял мэр города Душанбе Рустам Эмомали: он подписал решение о проведении мероприятия по проводам призывников из столичных районов Сино, Шахмансур, Исмоили Сомон и Фирдавси 19 марта, сообщил «АП» Абдумаджид Усмонзода, пресс-секретарь мэра Душанбе.

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Количество столичных призывников, отправленных сегодня в армию, не афишируется.

Напомним, в Таджикистане 1 апреля стартовал весенний призыв в Вооруженные силы. В этом году в армейские ряды будут призваны граждане Республики Таджикистан 1991 – 2000 годов рождения, достигшие ко дню призыва 18-летнего возраста, а также граждане старших призывных возрастов Республики Таджикистан.

Вооруженные силы Таджикистана состоят из трех видов войск – мобильных, сухопутных, ПВО и ВВС.

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