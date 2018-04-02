Открытие КПП "Джартеппа", соединяющий таджикский Пенджикент и узбекский Самарканд, 1 марта 2018 года

После отмены визового режима между Ташкентом и Душанбе ежедневно в среднем таджикско-узбекскую границу в направлениях Турсунзаде-Сариосиё и Пенджикент-Самарканд пресекают в среднем до 2 тыс. граждан обоих стран. Такие данные приводит пресс-служба пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

По данным источника, в других КПП число желающих пресечь границу двух государств ежесуточно составляет от 400 до 1 тыс. граждан с обеих сторон.

«В общей сложности, границу двух государств ежесуточно пересекают свыше 10 тыс. граждан, и число желающих посетить Узбекистан или Таджикистан ежедневно растет», - заявили в таджикских погранвойсках.

По словам пресс-секретаря пограничных войск ГКНБ республики Мухаммада Улугходжаева, Таджикистан постепенно увеличивает штат своих пограничников, работающих на КПП на границе с Узбекистаном, чтобы избежать возникновения очередей среди желающих попасть в нашу страну и обратно в соседнюю страну.

Согласно сообщению МИД соседней страны, за 9 месяцев 2017 года Консульским управлением МИД и консульскими учреждениями Республики Узбекистан наибольшее количество консульских действий было осуществлено в посольстве Республики Узбекистан в Таджикистане – 55 тыс. 938.

Напомним, на границе между Таджикистаном и Узбекистаном 1 марта возобновили работу один железнодорожный и восемь автомобильных пунктов пропуска, а также один пограничный пост.

Постановление об этом было принято правительством Узбекистана 21 февраля.

1 марта официально начали функционировать:

- КПП «Джартепа», соединяющий таджикский Пенджикент с узбекским Самаркандом;

- КПП «Кушкент» и «Учтурган», соединяющие таджикский Ганчи и Зафарабад с узбекским Джизаком;

- КПП «Хавастабад» и «Бекабад», соединяющие таджикский район Спитамен с Сырдарьинской и Ташкентской областями;

- КПП «Пап», соединяющий Аштский район Согдийской области с Наманганской областью РУ;

- КПП «Рават», соединяющий город Канибадам с Ферганской областью;

- КПП «Гульбахор», соединяющий Шахритусский район Хатлонской области с Сурхандарьинской областью;

- Железнодорожный пункт пропуска «Амузанг», соединяющий Сурхандарьинскую область РУ с таджикской ж/д станцией «Хошади» в Хатлонской области.

В начале года на таджикско-узбекской границе также возобновили работу два закрытых во время правления президента Ислама Каримова КПП — «Андархон-Патар» и «Куштегирмон».

В течение последних 8 лет между странами работали только два наземных пункта пропуска — «Турсунзаде - Сариосиё» и «Фотехобод - Ойбек».

В соответствии с межправительственным соглашением между Узбекистаном и Таджикистаном от 2002 года, на таджикско-узбекской границе функционировали 16 пунктов пропуска. Из них девять имели международный статус, остальные семь - двусторонний. Четыре погранперехода работали для железнодорожного транспорта.

Большинство пунктов пропуска были закрыты в период охлаждения отношений между двумя государствами при Исламе Каримове.

Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев взял курс на сближение с соседними государствами и в конце прошлого года заявил о намерении восстановить транспортные коммуникации, в частности с Таджикистаном.

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