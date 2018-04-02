Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший семью при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», опубликовал в сториз своего инстаграма запись с камеры видеонаблюдения, сделанную в момент начала пожара, сообщает Медуза.

Камера была установлена в коридоре, куда выходили двери кинозалов. Судя по записи, коридор заволокло густым дымом примерно через минуту после начала пожара; только в этот момент люди начали выбегать из кинозалов.

Двери всех трех залов заперты не были — посетители периодически их открывали.

«Сегодня мы получили новые материалы, это уже под мою ответственность, а мне, знаете, похрену. Ранее человек брал, неохота было его подставлять, мы дали слово. Сегодня получил я, слов никому не давал, поэтому я вам сейчас покажу», — отметил Игорь Востриков.

Ранее Востриков рассказывал, что на одной из записей с камер видеонаблюдения видно, как один из посетителей закрывает двери в один из залов, чтобы дождаться спасателей. На видео, выложенном им 31 марта, этого момента нет.

1 апреля Игорь Востриков опубликовал новую запись с камеры наблюдения, на которой снято, в частности, как посетители ТЦ покидали здание по узкой лестнице после начала пожара.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 40 детей.

Многие погибли, не сумев выбраться из кинозалов после начала пожара. В СК утверждали, что двери были заперты. Сотрудники ТЦ заявили, что никогда не запирали двери.

У Игоря Вострикова при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли жена, сестра и трое детей. Он был одним из организаторов инициативной группы по подсчету жертв пожара на стихийном митинге у здания кемеровской администрации.

Родственники Игоря Вострикова подали в прокуратуру жалобу на действия МЧС.