Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил ведомственные награды спасавшим людей во время пожара в торговом центре. В числе награжденных - уроженец Таджикистана Фарзон Салимов, который вместе с другими нашими соотечественниками спас 50 человек.

Как отмечается на сайте СК РФ, Александр Бастрыкин, глава Следкомитета РФ, 31 марта вручил медали Фарзону Салимову и еще трем спасателям, которые, по его словам, «по зову сердца делают больше, чем те, кто это обязан делать по долгу службы».

Бастрыкин подчеркнул, что эти медали — боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.

Фарзон Салимов сказал 1 апреля в беседе с журналистами, что награждение было неожиданным для него. «Я не ожидал ничего. И я уже говорил, что спасал людей не ради славы, я лишь выполнял свой человеческий долг. Но меня пригласили, поздравили, вручили награду», - рассказал он.

Хотя, по словам Фарзона, в тот трагический день в спасении людей участвовали и другие таджики.

На сайте следственного комитета отмечается, что «сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов, не задумываясь о собственной безопасности, стал помогать людям, выводя их из горящего здания».

Несколько дней назад в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на российском телеканале «Россия 1» в передаче, посвященной трагическим событиям в Кемерово, журналист предложил наградить двух уроженцев Таджикистана, спасших несколько десятков человек во время пожара в «Зимней вишне» - Фарзона Салимова и Махмуда Ходжаева.

«Вот двое ребят из Таджикистана, которые спасли несколько десятков человек — вот они сделали все, что могли. Они герои, их награждать надо», – сказал Соловьев в эфире.

В общем, в спасении людей, оказавшихся в огненной ловушке, участвовали пятеро уроженцев Таджикистана – работников магазинов на втором этаже «Зимняя вишня». Рискуя собственными жизнями, они спасли более 50 человек.

Фарзон Салимов с 2003 года живет в России. Там он закончил вуз, получил российское гражданство. В настоящее время со своей семьей живет в городе Кемерово - у Фарзона растут трое детей.

По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека, из них 41 ребенок. Возгорание произошло на последнем этаже, где находились детский каток, большой детский активити-парк «Круча», кафе и фитнес-клуб, а также 3D-кинотеатр с тремя кинозалами и в воскресенье там было много детей. С этим связано большое число несовершеннолетних среди погибших и пострадавших.

По факту пожара в Кемерово возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Потерпевшими по нему признаны 49 человек, сообщают СМИ.

Заводский районный суд Кемерово арестовал на два месяца Надежду Судденок - арендатора торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Также суд отправил под стражу охранника ТЦ Сергея Антюшина. По версии следствия, Антюшин 25 марта не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию в ТЦ, передает ТАСС из зала суда. Свою вину охранник не признал. Он заявил журналистам, что кнопка включения сигнализации была несправна, и он сообщал об этом начальству.