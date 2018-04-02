Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил ведомственные награды  спасавшим людей во время пожара в торговом центре. В числе награжденных - уроженец Таджикистана Фарзон Салимов, который вместе с другими нашими соотечественниками спас 50 человек.

09:10 29 март

"Мы не герои! Мы выполняли свой долг!". Как таджики спасали людей из горящего торгового центра в Кемерово

Как отмечается на сайте СК РФ, Александр Бастрыкин, глава Следкомитета РФ, 31 марта вручил медали Фарзону Салимову и еще трем спасателям, которые, по его словам, «по зову сердца делают больше, чем те, кто это обязан делать по долгу службы».

Бастрыкин подчеркнул, что эти медали — боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.

Фарзон Салимов сказал 1 апреля в беседе с журналистами, что награждение было неожиданным для него. «Я не ожидал ничего. И я уже говорил, что спасал людей не ради славы, я лишь выполнял свой человеческий долг. Но меня пригласили, поздравили, вручили награду», - рассказал он.

Хотя, по словам Фарзона, в тот трагический день в спасении людей участвовали и другие таджики.

10:45 31 март

Владимир Соловьев предложил наградить таджиков, спасших людей при пожаре в Кемерово

На сайте следственного комитета отмечается, что «сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов, не задумываясь о собственной безопасности, стал помогать людям, выводя их из горящего здания».

Несколько дней назад в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на российском телеканале «Россия 1» в передаче, посвященной трагическим событиям в Кемерово, журналист предложил наградить двух уроженцев Таджикистана, спасших несколько десятков человек во время пожара в «Зимней вишне» - Фарзона Салимова и Махмуда Ходжаева.

«Вот двое ребят из Таджикистана, которые спасли несколько десятков человек — вот они сделали все, что могли. Они герои, их награждать надо», – сказал Соловьев в эфире.

В общем, в спасении людей, оказавшихся в огненной ловушке, участвовали пятеро уроженцев Таджикистана – работников магазинов на втором этаже «Зимняя вишня». Рискуя собственными жизнями, они спасли более 50 человек.

Фарзон Салимов с 2003 года живет в России. Там он закончил вуз, получил российское гражданство. В настоящее время со своей семьей живет в городе Кемерово - у Фарзона растут трое детей.

14:50 28 март

Кемеровский фотограф спас 30 детей из пожара благодаря реквизиту

По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека, из них 41 ребенок. Возгорание произошло на последнем этаже, где находились детский каток, большой детский активити-парк «Круча», кафе и фитнес-клуб, а также 3D-кинотеатр с тремя кинозалами и в воскресенье там было много детей. С этим связано большое число несовершеннолетних среди погибших и пострадавших.

По факту пожара в Кемерово возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Потерпевшими по нему признаны 49 человек, сообщают СМИ.

Заводский районный суд Кемерово арестовал на два месяца Надежду Судденок - арендатора торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Также суд отправил под стражу охранника ТЦ Сергея Антюшина. По версии следствия, Антюшин 25 марта не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию в ТЦ, передает ТАСС из зала суда. Свою вину охранник не признал. Он заявил журналистам, что кнопка включения сигнализации была несправна, и он сообщал об этом начальству.