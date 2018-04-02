Таджикистан со 2 апреля отзывает ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у пяти российский авиакомпаний: "Уральских авиалиний", UTair, "Сибири", "Северного ветра" и "Глобуса". Всего эта мера коснется 11 маршрутов между странами., сообщили "АП" в агентстве гражданской авиации Таджикистана.

Источник в ведомстве отметил, что это вынужденные ответные меры на решение Росавиации от 30 марта, согласно которому со второго апреля были закрыты 11 направлений таджикских авиакомпаний в Россию.

Источник отметил, что Таджикистан закрывает в ответ рейсы пяти российских авиакомпаний также по 11 направлениям в города Таджикистана из Россию.

В частности, авиавласти Таджикистана отзывают допуски на полеты в Душанбе из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары и в Худжанд из Новосибирска и Санкт-Петербурга, Самары и Сургута.

3 апреля таджикская делегация летит в Москву, чтобы провести с российскими авиавластями переговоры по урегулированию возникшего конфликта, отметили в агентстве гражданской авиации Таджикистана.

В состав делегации войдут не только представители таджикской гражданской авиации, но и МИД Таджикистана и минюста страны.

Вчера, 1 апреля, авиакомпания "Сомон Эйр" распространила заявление о том, что Росавиации приостановила полёты таджикских авиакомпаний по некоторым направлениям в Российскую Федерацию со 2 апреля.

Телеграмма с уведомлением поступила таджикским авиаперевозчикам 31 марта. "В соответствии с решением министерства транспорта Российской Федерации в связи с отсутствием подтверждения авиационными властями Республики Таджикистан заявок авиакомпании "Уральские авиалинии" на выполнение полетов в пункты на территории Таджикистана в полном объеме с 00.01 мск. 02.04.2018 рейсы авиакомпаний "Сомон Эйр" и "Таджик Эйр" по некоторым маршрутам обеспечиваться не будут", - говорится в тексте телеграммы российских авиавластей в адрес таджикских авиакомпаний, которую цитируют в "Сомон Эйр".

Как сообщили "АП" в авиакомпании "Сомон Эйр", в список попали такие рейсы этой авиакомпании, как:

Душанбе-Екатеринбург-Душанбе,Душанбе-Иркутск-Душанбе, Душанбе-Казань-Душанбе, Душанбе-Краснодар-Душанбе, Душанбе-Красноярск-Душанбе, Душанбе-Санкт-Петербург- Душанбе, Душанбе-Сочи-Душанбе, Худжанд-Казань-Худжанд и Худжанд-Санкт-Петербург- Худжанд.

Кроме того, отметили в компании, в начале апреля истекает срок действия разрешения на выполнение полётов по маршруту Худжанд-Москва-Худжанд: он также будет приостановлен, потому что Росавиация наверняка не продлит разрешение на осуществление полетов.

Также были отменены рейсы "Таджик Эйра" в российские города - Сургут и Санкт-Петербург.

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