Власти Узбекистана намерены использовать различные способы для привлечения большего количества туристов из Таджикистана.

Одним из таких решений стало размещение на автомобилях служб такси города Душанбе рекламы туристических туров в Узбекистан, сообщает пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

"В связи с отменой визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма использует различные способы для привлечения большего количества туристов из соседней страны", - говорится в сообщении.

Цель данного нововведения — увеличение информированности населения Таджикистана о достопримечательностях соседней республики.

Кроме того, в туристическом ведомстве Узбекистана надеются повысить узнаваемость и заинтересованность в путешествиях по республике.

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