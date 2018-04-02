Президент 1 апреля посетил заповедник «Хуталон» в Дангаре. Заповедник расположен на территории 6 тыс. гектаров. В нем водятся редкие представители животного мира – фазаны, муфлоны, бухарский горный баран и газели.

На сегодняшний день в заповеднике насчитываются более 500 голов газелей, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент запустил в заповедник еще 70 голов газелей, которые были завезены из России и адаптированы под местный климат.

По поручению Эмомали Рахмона в ближайшем будущем на территории Дангаринского района на территории 22 тыс. гектаров будут организованы еще две заповедника.

Пресс-служба президента Таджикистана 1 /17

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