Президент 1 апреля посетил заповедник «Хуталон» в Дангаре. Заповедник расположен на территории 6 тыс. гектаров. В нем водятся редкие представители животного мира – фазаны, муфлоны, бухарский горный баран и газели.

11:06 31 март

Белый амур Эмомали Рахмона: президент запустил 10 тысяч рыб в водоем

На сегодняшний день в заповеднике насчитываются более 500 голов газелей, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент  запустил в заповедник еще 70 голов газелей, которые были завезены из России и  адаптированы под местный климат.

По поручению Эмомали Рахмона в ближайшем будущем на территории Дангаринского района на территории 22 тыс. гектаров  будут организованы еще две заповедника.

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