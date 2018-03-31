Владельцы кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» с целью увеличить сдаваемую в аренду площадь проводили в здании перепланировки, которые помешали эвакуации во время пожара. Об этом представитель следствия заявил на заседании суда по избранию меры пресечения Юлии Богдановой, гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», пишет  Медуза.

10:45 сегодня

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По версии СК, перепланировка создала препятствия на путях эвакуации и привела к повреждению систем оповещения людей и автоматического пожаротушения. Богданова заявила, что не знала о неисправностях.

Юлия Богданова обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Суд арестовал ее.

31 марта в Кемерово также рассматривается вопрос об аресте главы областного Госстройнадзора Танзилии Комковой. Она обвиняется в злоупотребленеии должностными полномочиями.

Ранее по делу о пожаре в Кемерово были задержаны пять человек — управляющая и директор торгового центра, сотрудник и руководитель компании по обслуживанию пожарной сигнализации и охранник.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 40 детей.