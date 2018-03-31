Сергей Мавроди, умерший 26 марта, несколько дней пролежал в морге, так как родственники не захотели заниматься похоронами. Одлнако бывшая супруга Сергея Мавроди 30 марта забрала его тело из морга, и все же взяла на себя юридически организацию похорон. Деньги на похороны, собрала «группа участников „МММ-2011“, пишет Медуза со ссылкой на "Московский комсомолец".

Бывшая жена Мавроди, сообщало издание, «сменила фамилию и не хочет появляться на людях даже ради процедуры опознания тела».

Брат Мавроди, по словам Молохова, отказался разрешить захоронение на семейном участке на Хованском кладбище. «У него были очень плохие отношения с братом», — заявил адвокат РИА Новости.

Деньги на похороны, по его совам, собрала «группа участников „МММ-2011“. Какая сумма собрана, адвокат раскрывать не стал, сообщив лишь, что «похороны пройдут не по высшему разряду, но вполне достойно».

Похороны, по словам Молохова, скорее всего состоятся в субботу, 31 марта.

Место захоронения держится в секрете, так как «его бывшая супруга категорически против того, чтобы было много людей». «Ей вообще это все не очень нравится», — сказал адвокат.

Сергей Мавроди в ночь на 26 марта был обнаружен без сознания на троллейбусной остановке возле Савеловского вокзала в Москве. Мавроди был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

В начале 1990-х годов Сергей Мавроди основал акционерное общество «МММ» — ставшее крупнейшей в современной российской истории финансовой пирамидой, от которой, по приблизительным подсчетам, пострадали несколько миллионов человек.

В 1997 году «МММ» была признана банкротом. Мавроди несколько лет находился в розыске. В 2003 году он был арестован, а в 2007 году приговорен к 4,5 года заключения по обвинению в мошенничестве. В срок наказания суд разрешил зачесть пребывание под стражей, и вскоре после вынесения приговора Мавроди вышел на свободу.

В 2011 году Мавроди объявил о запуске проекта «МММ-2011» — имевшего все признаки финансовой пирамиды. Спустя три года он прекратил существование. В 2014 году была запущена «международная» сеть МММ, которая в частности пользовалась популярностью в Нигерии.