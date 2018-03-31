Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана принял поправки в закон от 24 апреля 1997 года «О защите журналистской деятельности», запрещающие цензуру средств массовой информации в республике и приводящие статус журналиста в соответствие с международным правом, сообщает Uza.uz.

Как отмечает ИА Фергана, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», частью которого являются поправки в закон о защите журналистов, принят 29 марта на четырнадцатом пленарном заседании верхней палаты. В нем излагаются принципы журналистской деятельности и определяется правовой статус журналиста. В частности, в законопроекте определено, что «никто не имеет права требовать предварительного согласования публикуемых сообщений или материалов, а также изменения текста или полного их снятия с печати (эфира)».

Закон также закрепляет понятие института аккредитации и права аккредитованных журналистов, роль журналистов в публичных мероприятиях и понятие журналистской тайны (обязанности сохранять конфиденциальность информации и/или ее источника) и предоставляет работникам СМИ дополнительные права при осуществлении их профессиональной журналистской деятельности.

Установлен приоритет международного права перед узбекским: «Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о защите профессиональной деятельности журналиста, то применяются правила международного договора», – говорится в тексте законопроекта.

Как отмечалось ранее на сайте парламента, законопроект нацелен на обеспечение свободы профессиональной деятельности журналиста и определяет правовой статус журналистов с учетом современного международного опыта и законодательства.