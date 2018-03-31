На территории государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке для бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева построили дачу. В управлении делами президента и правительства Кыргызстана говорят, что, согласно закону «О гарантиях деятельности президента», бывшему президенту в пожизненное пользование предоставляется одна из государственных дач, находящихся на территории государственной резиденции «Ала-Арча», пишет Радио Азаттык.
Решение о строительстве нового здания принято в связи с отсутствием свободных государственных дач на территории государственной резиденции. Государственная дача № 17 — одноэтажный объект с цокольным этажом, где находятся технические и подсобные помещения, — как отмечает управление, построена «за счет внебюджетных средств». Общая площадь объекта составляет 301,8 квадратных метра, из них жилая — 141,6 квадратных метра, куда входят гостиная, две спальни, кабинет.
Фактическая стоимость объекта со всеми внешними и внутренними инженерными коммуникациями, благоустройством и гаражом на две машины составила 89,3 миллиона сомов (более 1,3 миллиона долларов). Из них 77,8 миллиона сомов, как сообщается, выделил Атамбаев.
Как утверждается, данный объект и другие объекты государственной резиденции являются государственной собственностью и не подлежат приватизации или разгосударствлению.
Алмазбек Абамбаев был главой Кыргызстана с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.
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Фирдавс1
Какая почесть. За развал страны. Живут на дотациях. От помощи России, Казахстана, Беларуссии.
Mansour Фирдавс1
Какой развал? Он настоящий мужчина, смог побороть себя и оставить власть.