На территории государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке для бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева построили дачу. В управлении делами президента и правительства Кыргызстана говорят, что, согласно закону «О гарантиях деятельности президента», бывшему президенту в пожизненное пользование предоставляется одна из государственных дач, находящихся на территории государственной резиденции «Ала-Арча», пишет Радио Азаттык.

Решение о строительстве нового здания принято в связи с отсутствием свободных государственных дач на территории государственной резиденции. Государственная дача № 17 — одноэтажный объект с цокольным этажом, где находятся технические и подсобные помещения, — как отмечает управление, построена «за счет внебюджетных средств». Общая площадь объекта составляет 301,8 квадратных метра, из них жилая — 141,6 квадратных метра, куда входят гостиная, две спальни, кабинет.

Фактическая стоимость объекта со всеми внешними и внутренними инженерными коммуникациями, благоустройством и гаражом на две машины составила 89,3 миллиона сомов (более 1,3 миллиона долларов). Из них 77,8 миллиона сомов, как сообщается, выделил Атамбаев.

Как утверждается, данный объект и другие объекты государственной резиденции являются государственной собственностью и не подлежат приватизации или разгосударствлению.

Алмазбек Абамбаев был главой Кыргызстана с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.