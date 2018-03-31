В дни празднования Навруза Таджикистан «раскачался» на более 160 тысяч фильмов и почти 8 лет непрерывных разговоров – жители и гости республики проговорили по мобильному в сети «МегаФон Таджикистан» более 4,2 млн минут.

По сравнению с прошлым годом абоненты оператора стали меньше звонить, но писать больше SMS и гораздо активнее пользоваться мобильным интернетом. Если суммарный голосовой трафик уменьшился с 4,6 до 4,2 млн минут, то объем передачи данных вырос в 2,5 раза – со 100 000 Гб до более чем 250 000 Гб. Впрочем, «голос» тоже вырос – на международных направлениях: с родственниками и друзьями, работающими за рубежом, абоненты компании общались на 15% больше, чем во время Навруза-2017. В минувшие праздники в сети «МегаФон Таджикистан» было отправлено 1,9 млн SMS-сообщений (годом ранее – 1,8 млн).

Самыми «качающими» и общительными стали абоненты оператора в центрах городов Душанбе, Худжанд, Пенджикент, Бохтар и Куляб, где проходили основные праздничные мероприятия в стране. Именно здесь связисты «МегаФон Таджикистан» зафиксировали наибольший объем голосового и интернет-трафика.

«Массовые праздничные мероприятия – всегда испытание для мобильной сети. С учетом того, что абоненты приезжают в города со всей республики, нагрузка на оборудование связи возрастает в 5-10 раз. Но мы обеспечили наибольшую пропускную способность сети не только в крупных населенных пунктах. Во всех городах и районах страны наши клиенты могли без ограничений звонить и выходить в интернет, чтобы поздравить с Наврузом близких. Суммарно в дни празднования Навруза наши абоненты скачали на телефоны такой объем данных, которого хватило бы для просмотра 160 тысяч онлайн-фильмов», – отметил Анатолий ИЗЮМНИКОВ, Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан».