Могут ли иностранные граждане жениться на гражданках Таджикистана и при каких условиях это возможно? Как развестись, если муж и жена живут в разных странах? На эти вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

Идите в суд

- Здравствуйте! Мои родители - отец и мать - не живут вместе более 20 лет. Отец 20 лет назад уехал в Россию. Живет там. Мать - в Таджикистане. И она развод отцу не дает, а отец просит развестись. Как быть в этой ситуации? Как можно решить вопрос?

- Если одна сторона не даёт согласия на развод, то брак расторгается в судебном порядке в соответствии со статьей 22 Семейного кодекса Республики Таджикистан:

«1. При рассмотрении дел о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд принимает меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах шести месяцев.

2. Брак расторгается, если судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными, а меры по примирению супругов оказались безрезультатными».

Ваш отец может лично, либо через представителя обратиться в суд по месту жительства Вашей матери с заявлением о расторжении брака.

Также если Ваш отец имеет гражданство Российской Федерации или вид на жительство, то в соответствии с частью 3, пункт 8, статьи 402 ГПК РФ имеет право в российском суде по месту жительства подать заявление о расторжении брака

«Суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если: по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Российской Федерации или хотя бы один из супругов является российским гражданином».

Как жениться на гражданке РТ?

- Уважаемая редакция и уважаемые юристы, у меня такой вопрос: могут ли иностранные граждане зарегистрировать свой брак с гражданкой РТ и на каких условиях?

С уважением, Умед

- Иностранные граждане имеют право зарегистрировать брак с гражданкой РТ при условии выполнения норм части 3 статьи 12 Семейного кодекса РТ:

«В случае если одна из вступающих в брак сторон является иностранным гражданином или лицом без гражданства, требуется выполнение следующих дополнительных условий:

- проживание на территории Республики Таджикистан в течение не менее одного последнего года;

- обязательное заключение брачного договора».

С разводом придется подождать

- Здравствуйте уважаемые юристы. Мне хотелось бы уточнить, можно ли подавать заранее на развод? Причина в том, что моя жена ушла от меня полтора года тому назад, забрав первого ребенка, и потом родила второго. Потом подала в суд на алименты, и уже 5-6 месяцев я плачу алименты.

В суде прокомментировали, что нельзя подавать на развод до того момента, пока ваш второй ребенок не достигнет полутора лет. Сейчас ребенку 1 год.

Будьте добры, помогите понять ситуацию. Можно ли, исходя от заявления, которое подала она, где отметила многократно, что не хочет продолжать совместную жизнь со мной, написать заявление на развод, чтобы не ждать столько времени?

- Здравствуйте, в соответствии с требованиями части 1 статьи 17 Семейного кодекса РТ "муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело в суде о расторжении брака во время беременности жены и в течение полутора лет после рождения ребенка".

Данная норма не имеет оговорок и исключений. Поэтому до достижения ребёнком возраста 1,5 года Ваше заявление о расторжении брака в суде не примут.

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