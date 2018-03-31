Туризм и ремесленничество – две неотъемлемые части, и они в этом году в тренде. Для развития этих отраслей правительство решило предоставить льготы. Доходят ли они до адресатов? Это мы решили выяснить на примере ремесленников, а заодно узнали, с какими еще проблемами они сталкиваются.

2018 год объявлен в Таджикистане Годом развития туризма и народных ремесел. Сделано это было, конечно, для развития этих сфер. Для этого, например, с 1 января 2018 года от всех видов налогов освободили продажу продукции народных ремесел. А ранее президент поручил правительству «широко практиковать выдачу льготных кредитов предпринимателям и ремесленникам» через Фонд поддержки предпринимательства. Предполагается, что это снизит себестоимость продукции ручных ремесел, укрепит конкурентоспособность, а в будущем повысит доходы ремесленников.

Мы решили узнать, кто уже получил эти льготы, сколько и на что.

Все дороги ведут в Фонд

Но такую информацию в Фонде поддержки предпринимательства нам предоставить отказались. Директор Фонда, по словам его секретаря, согласится говорить только с руководством СМИ, но не с журналистами. Юрист Айниддин Искандаров также отказался отвечать на вопросы о деятельности Фонда и порекомендовал искать всю информацию на их сайте.

Мы поискали. Сайт Фонда не обновлялся с ноября прошлого года.

Согласно размещенной информации по состоянию на 1 октября 2016 года 125 субъектам предпринимательской деятельности были выданы кредиты на сумму 110 млн 273 тыс. сомони ($12,5 млн).

На сайте также приводятся наименования и адреса залогового имущества, выставленного на торги, со стартовой ценой на общую сумму более 7 млн сомони (около $800 тыс.).

Напомним, Фонд поддержки предпринимательства в Таджикистане был образован в 2013 году. Деятельность Фонда обеспечивается за счет денежных средств бюджета и внебюджетных средств и других денег, привлеченных с согласия правительства.

Более исчерпывающей информации о Фонде, главным образом о суммах предоставляемых льгот, нет.

Кредит под 12% годовых

Тогда мы решили узнать, каким образом можно получить льготный кредит. Для этого журналист обратился к консультанту Фонда, представившись ремесленником.

Для получения кредита нужно собрать пакет документов.

- Вам необходимо обратиться с заявлением, составить бизнес-план, представить документы, устанавливающие легальность деятельности предприятия или предпринимателя (свидетельство, устав, справка об отсутствии налоговой задолженности, ИНН и прочее), и копии документов, подтверждающих право собственности на предлагаемое в залог имущество, - сообщил нам консультант.

Кредит, как выяснилось, предоставляется на 2-3 года под 12% годовых. Если в качестве залога будет предложен частный дом, то претендент может получить кредит, равный 50% от суммы залогового имущества. Если квартира, то 60%; если прочее недвижимое имущество, то 40%.

- После предоставления всех документов совет наблюдателей, который собирается один раз в два-три месяца, рассмотрит заявление и примет решение, - сказал консультант.

Как он сообщил, руководителем совета наблюдателей является первый вице-премьер страны. В состав совета входят также руководитель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, министры: юстиции, финансов, экономразвития и торговли, промышленности и новых технологий, глава Антимонопольной службы, глава «Амонатбанка» и Ассоциации банков Таджикистана.

«Ни у одного ремесленника нет подтверждающих документов о его профессии, в действующем законодательстве страны не определен порядок их выдачи, а для получения того же льготного кредита они нужны. Выходит, и кредиты большинству будут недоступны», - говорит ремесленник.

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Без бумажки ты никто

Согласно постановлению правительства №60 от 18 февраля нынешнего года был утвержден перечень видов деятельности по производству товаров народного потребления на дому, реализация, выполнение работ и обслуживание, связанные с которыми освобождаются от уплаты всех видов налогов.

В этот перечень вошли 104 вида деятельности и услуг.

Усто Дона Зиёев, занимающийся изготовлением народных музыкальных инструментов, в интервью «АП» сказал, что в этот перечень вошло изготовление только шести видов музыкальных инструментов (изготовление карная и ная (духовые инструменты), дутара, домбры, рубоба (щипковые инструменты), дойры (ударный инструмент)).

- А как быть мастерам, которые изготавливают другие инструменты, их несколько десятков видов? Выходит, без налогообложения можно изготавливать только эти шесть видов? Поверьте, мастера имеют небольшие доходы, остались только старые мастера, молодежь не обучается, - говорит он.

Дона Зиёев также отмечает и другие проблемы, которые, по его мнению, необходимо решать.

- Нет реестра ремесел, закон о ремесленничестве так и не принят, нет программы развития ремесленничества. Ни у одного ремесленника нет подтверждающих документов о его профессии, в действующем законодательстве страны не определен порядок их выдачи, а для получения того же льготного кредита они нужны. Выходит, и кредиты большинству будут недоступны, - говорит мастер.

Другой ремесленник, из Курган-Тюбе, на условиях анонимности рассказал о своей попытке получить кредит.

- С меня потребовали документы, подтверждающие уплату налогов, хотя моя работа была надомной и освобожденной от налогообложения, но никто это не принял во внимание, - говорит он. - Тогда в налоговой мне посоветовали зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Мой бизнес-план не был одобрен, кредит я не получил. Но в то же время у меня появилась налоговая задолженность, и я никак не могу закрыть свою деятельность как ИП в налоговой.

Ремесленники признают, что получить кредит под 12% годовых - это довольно выгодное предприятие, по крайней мере по сравнению с банковскими предложениями.

- Проблема в другом, в окупаемости. Сможет ли ремесленник, скажем, производящий музыкальные инструменты, извлекать выгоду как минимум в 13%, чтобы не залезть в долги? Ведь человек покупает определенный музыкальный инструмент на 15-20 лет. Другая проблема - в постоянных проверках: то налоговая, то пожарники, санэпидемслужба и прочие. Каждый проверяющий как минимум попросит подарить один инструмент. Мне не жалко, но проверяющих реально много, - сетует ремесленник.

«С меня потребовали документы, подтверждающие уплату налогов, хотя моя работа была надомной и освобожденной от налогообложения, но никто это не принял во внимание. Тогда в налоговой мне посоветовали зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Мой бизнес-план не был одобрен, кредит я не получил. Но в то же время у меня появилась налоговая задолженность, и я никак не могу закрыть свою деятельность как ИП в налоговой», - говорит ремесленник.

На выставку через полосу препятствий

Говоря о проблемах, ремесленники отмечают и трудности с вывозом своей продукции на выставки, и не только за рубеж.

По их словам, после объявления 2018 года Годом развития туризма и народных ремесел местные власти проводят спонтанные выставки.

- Если выставка заранее планируется, ремесленник загодя готовится к ней в надежде продать свою продукцию. При плановых выставках так и происходит. Но вот на спонтанных мало посетителей, а власти на местечковом уровне принуждают выходить, как медведя на ярмарку, ради своих отчетов, - отмечает мастер.

Что касается зарубежных выставок, то, по словам ремесленника, для вывоза своих изделий они вынуждены тратить как минимум тысячу сомони.

- Необходимо получить сертификат в Торгово-промышленной палате (около 300 сомони), получить справку Минкультуры (около 400 сомони) о том, что изделие не представляет исторической и культурной ценности; если это ювелирные изделия, нужно получить и справку Госпробирнадзора при Минфине (около 400 сомони). Это часть расходов. Но главная загвоздка - в таможенной документации. Если изделие указывается как выставочное, то это полбеды, а если изделие идет на продажу или дарится, то оно облагается налогом с продаж, - говорит один из мастеров-ремесленников.

Нужна реальная поддержка

В интервью «АП» исполнительный директор ОО «Союз ремесленников Таджикистана» Нигина Икромова сообщила, что в сфере остается множество нерешенных вопросов.

- Нет единого реестра народных ремесел. Для ремесленников необходимы финансовые преференции для сбора экспортных документов, им нужно предоставить дополнительные объемы для провоза багажа, освободить от таможенных сборов и пошлин ввоз необходимого оборудования, техники для их производства, и многое другое, - отмечает она.

Экономический обозреватель Нур Сафаров считает, что ремесленничество, как сектор, ориентированный на иностранного покупателя, должно развиваться в контексте развития туризма.

- Думаю, главным двигателем ремесленнического движения должен быть Комитет по развитию туризма, - говорит Сафаров.

Он считает, что ремесленники не представляют собой какой-либо особо значимый с точки зрения финансовых потоков сектор. Но они важная связующая часть туристического потока и представляют национальные особенности нашей культуры.

- Им должны быть предоставлены все самые "мягкие" условия, как по кредитованию, так и по поддержке и доступу ко всем туристическим направлениям и компаниям.

По словам экономиста, на местный банковский сектор и на бюджет полагаться не стоит.

- Помощь государства может быть в том, чтобы не создавать препятствия и не мешать, и это их самая лучшая поддержка, - говорит он.

Экономист Амриддин Алиев предлагает властям обратить внимание на опыт соседей.

- В Узбекистане ремесленники полностью освобождены от уплаты фиксированного налога в части изготовления и реализации изделий ремесленнической деятельности, - объясняет он. - Получающие пенсии или пособия по возрасту субъекты освобождаются от уплаты страховых взносов. Ремесленниками, не имеющими постоянных торговых мест, использование кассовых аппаратов и торговых терминалов, а также инкассация наличной денежной торговой выручки осуществляются в добровольном порядке.

По словам эксперта, при аренде ремесленниками госимущества в Узбекистане плата за аренду устанавливается в размере 50% от минимальной ставки аренды.

- Создаются центры развития ремесленничества, построенные в историко-национальном архитектурном стиле, с размещением на их территории торговых рядов в стиле «древний восточный базар», специальных мест для выступления мастеров народного творчества, караван-сараев и других объектов для широкого привлечения туристов.

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