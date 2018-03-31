В Душанбе 28 марта сотрудниками ОМВД-2 столичного района Сино был задержан житель города Куляб Абдурахмон Назаров, временно проживающий с семьей в столице. 29 марта он был доставлен милиционерами в Национальный медицинский центр Таджикистана.

В приемном отделении вышеназванного центра, осмотрев доставленного, врачи констатировали, что Назаров скончался: то есть, когда милиционеры доставляли Назарова в больницу, он уже был мертв, сообщил «АП» источник в Медцентре (Кара-Боло).

Между тем, как стало известно «АП» в органах внутренних дел Таджикистана, Назаров был задержан сотрудниками милиции по подозрению в сбыте наркотических средств.

По его словам, за день до задержания Назарова в Душанбе с партией наркотиков был задержан житель столицы, имя которого в интересах следствия пока не разглашается.

Во время допроса он дал показания, что партию наркотиков для дальнейшего распространения получил от Абдурахмона Назарова.

«После доставления в ОМВД-2 столичного района Сино у Назарова случился инфаркт и по пути в больницу он скончался», - отметил источник «АП» в органах внутренних дел.

Он заверил «АП» в том, что врачи приемного отделения Национального медицинского центра документально зафиксировали, что Назаров скончался от сердечной недостаточности.

Между тем, супруга А. Назарова - Садбарг Бобохонова в интервью «Озоди» заявила, что на теле мужа она заметила синяки и следы побоев.

По факту смерти Абдурахмона Назарова органы прокуратуры столицы в настоящее время проводят расследование.

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