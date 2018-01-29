Руководителю команды КВН «Сборная Таджикистана», таджикскому журналисту Хайрулло Мирсаидову, который на данный момент находится в СИЗО города Худжанд, сегодня исполнилось 40 лет.

Расследование уголовного дела в его отношении должно будет завершиться к 5 февраля, - сообщила «АП» старший помощник прокурора Согдийской области Гульчехра Гаибназарова.

«Правда, если прокуратура сочтет необходимым, то срок расследования может быть продлен и на два месяца, и на год, согласно законам Таджикистана», - уточнила она.

По ее словам, на данный момент расследование уголовного дела в отношении Хайрулло Мирсаидова продолжается.

«В настоящее время проводится ревизия отчетов Мирсаидова за последние три года, в этих документах нет достаточной финансовой информации, - сказала Гаибназарова. - Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Хайрулло Мирсаидов похитил более 300 тысяч сомони. Однако точная цифра будет известна по окончании проверки».

26 января прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидов заявил на пресс-конференции, что уголовное дело в отношении журналиста и лидера таджикской команды КВН Хайрулло Мирсаидова не расследуется под грифом «секретно». Он заверил журналистов, что по окончании следствия прокуратура представит СМИ все подробности дела.

Хайрулло Мирсаидов был задержан прокуратурой Согдийской области 5 декабря 2017 года. 8 декабря против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

Раннее в пресс-центре областной прокуратуры «АП» не смогли пояснить, в чем заключались действия Мирсаидова, которые могли бы попасть под статью 189 ч. 2 п. "г".

"Это тайна следствия", - тогда сообщили в пресс-центре, отметив, что подробности будут озвучены позже.

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