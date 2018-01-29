Площадь ледников в регионе Центральной Азии уже сократилась на одну треть от своего объема с начала 20-го века и, согласно прогнозам может потерять до 50% в своем объеме при глобальном повышении температуры на 2°C. Об этом говорилось на международной Центрально-Азиатской конференции по вопросам изменения климата. Которая прошла в Алматы 24-25 января.

В работе конференции принимали участие более 200 делегатов из стран Центральной Азии, а также представители международных донорских организаций. Тема Конференции – «На пути к устойчивой региональной адаптации», главной целью которой была поддержка регионального диалога, распространение знаний и информации в области адаптации к изменению климата и определение возможностей для дальнейших совместных действий между всеми заинтересованными сторонами и инициативами международных агентств развития.

Приоритетные задачи

Центрально-Азиатский регион в настоящее время испытывает серьезные экологические проблемы, в большинстве случаев связанных с изменением климата. Решение этих климатических проблем требует совместных усилий государственных органов, НПО и граждан всего региона.

На открытии конференции к участникам с приветственной речью обратился г-н Гуйч Абаев, начальник информационно-аналитического отдела Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала и отметил, что:

«…Перспективная оценка водных ресурсов рек Центрально-Азиатского региона в связи с изменением климата показала, что ни один из рассмотренных климатических сценариев, отражающих потепление, не предполагает увеличение имеющихся водных ресурсов. Важнейшим направлением адаптации к изменению климата является повышение устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям, - подчеркнул г-н Абаев. - В настоящее время Туркменистан является страной, председательствующей в Международном фонде спасения Арала (МФСА). Приоритетные задачи, которые стоят перед МФСА — это разработка новой Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4), содействие в совершенствовании правовых основ деятельности МФСА и нормативно-правовой базы в области управления водными ресурсами и охраны окружающей среды Центральной Азии».

Региональный Экологический Центр Центральной Азии (РЭЦЦА) является одним из исполнителей проекта ПБАМ-4 и отвечает за реализацию регионального компонента данного проекта, предусматривает организацию регулярных конференций и укрепление регионального сотрудничества в области изменения климата.

О том, что водные ресурсы всех стран региона особо чувствительны к изменению климата было отмечено и в последующих выступлениях.

«Воздействие от климатических изменений на водообеспеченность уже отражается в экосистемах, в сельском хозяйстве, в энергетике. При повышении температуры на 4°C в глобальном масштабе, сокращение объемов обеспеченности водными ресурсами повысит спрос на оросительную воду примерно на 30%. Площадь ледников в регионе уже сократилась на одну треть от своего объема с начала 20-го века и, согласно прогнозам может потерять до 50% в своем объеме при глобальном повышении температуры на 2°C, и, возможно, до 78% при потеплении в мире на 4°C, -проинформировал исполнительный директор РЭЦЦА, доктор Искандар Абдуллаев. РЭЦЦА, в качестве региональной организации, поддерживает расширение диалога и сотрудничества в интересах всех пяти стран Центральной Азии для выработки решений по борьбе с последствиями изменения климата на межгосударственном и межотраслевом уровнях».

Sputnik Таджикистан

Необходимо более тесное сотрудничество

Ато Браун постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане в своем выступлении отметил, что… «Банк объявил в Париже, что мы больше не будем финансировать добычу нефти и газа после 2019 года в ответ на угрозу, связанную с изменением климата. Мир быстро меняется, и все мы должны адаптироваться. Мы также заявили, что к 2020 году 28% нашего кредитования будут направлены на действия в сфере решения проблем изменения климата».

«Казахстан, являясь Стороной международных климатических договоров, ратифицировал Парижское соглашение, приняв на себя добровольный вклад по сокращению выбросов парниковых газов на 15% от уровня 1990 года до 2030 года», - комментировал г-н Олжас Агабеков, Директор департамента по изменению климата Министерства энергетики Республики Казахстан. Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счет стимулирования наилучших доступных технологий в промышленности, вовлечения в баланс возобновляемых источников энергии, системы квотирования и торговли квотами на выбросы парниковых газов».

Все страны Центральной Азии являясь Сторонами Рамочной конвенция ООН об изменении климата на регулярной основе предоставляют свои Национальные Сообщения по изменению климата, проводят национальную инвентаризацию выбросов и стоков парниковых газов, оценку уязвимости и адаптации, а также формулируют меры по смягчению последствий изменения климата и способствуют усилению потенциала и повышению осведомленности. Однако, ввиду глобального характера проблем изменения климата сохраняется необходимость тесного сотрудничества не только между всеми странами мира, но и внутри региона.

Докладчики конференции CAREC

На прошедшей конференции выступили более 50 докладчиков из числа экологов, климатологов, ученых, фермеров, представителей общественных организаций из Центрально-Азиатских республик по следующим основным темам конференции: Международный климатический режим, возможности для Центральной Азии; Основные результаты последних климатических исследований и оценок уязвимости на глобальном, региональном и национальном уровнях; Наилучшие практики и технологии- глобальные вызовы локальные решения; Глобальные источники и локальные механизмы финансирования инициатив по адаптации к изменению климата; Коммуникации и пути распространения климатической информации; Устойчивое экономическое развитие в условиях изменения климата, рекомендации текущих глобальных и региональных инициатив; Гендерные аспекты в адаптации к изменению климата- первый региональный диалог; Инновационные подходы к изменению климата и смягчению последствий изменения климата в Центральной Азии и другие.

Таким образом, прошедшая конференция дала новый импульс процессу адаптации к изменению климата и призывала к усилению интеграции и сотрудничества ученых, специалистов и фермеров в решении вопросов экологии, водной проблематики, рационального использования биоразнообразия в странах Центральной Азии в будущем.