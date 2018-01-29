АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 ЯНВАРЯ

- Состоится пресс-конференция Министерства энергетики и водных ресурсов. Начало в 16:00 в Республиканском пресс-центре «Ховар».

- Руководство ГУП «Таджикагролизинг» встретится с представителями СМИ в 15:00 в Республиканском пресс-центре «Ховар».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 ЯНВАРЯ

1931 – Таджикским государственным театром поставлена первая пьеса «Два коммуниста» К.Яшена

1961 – Вошел в строй Курган-Тюбинский маслозавод.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ЯНВАРЯ

1902 - Родился старейший геолог Таджикистана академик АН Таджикской ССР Антон Петрович Недавецкий.

1913 – Родилась актриса театра и кино Народная артистка Таджикистана Софья Туйбоева.

1924 – Родилась оперная певица, Народная артистка СССР Ханифа Мавлонова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных горных районах небольшой снег, местами туман. Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 мороза, днем 0-5 мороза, в горах ночью 12-17 мороза, днем 2-7 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, ночью и утром снег, местами сильный, днем без осадков, в отдельных районах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 мороза, днем 0-5 мороза, в предгорьях ночью 10-15 мороза, днем 1-6 мороза.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами снег, по ЗГБАО ночью в отдельных районах сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем 5-10 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, ночью и утром снег, местами сильный, днем без осадков, в отдельных районах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 мороза, днем -1+4, в горах ночью 4-9 мороза, местами до 10-15 мороза, днем -4+1.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью и утром снег, днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем 1-3 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 4-9, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: 9-11 мороза, днем 3-5 мороза.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, ночью и утром снег, днем без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем 0-2 мороза.

По городу Хорог – Переменная облачность, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 1-3 мороза.