В Ташкенте 26 января был арестован бывший министр внутренних дел Узбекистана Адхам Ахмедбаев, сообщает «Озодлик» со ссылкой на источник в МВД.

По словам источника, Ахмедбаева задержали по личному приказу генерального прокурора Узбекистана. В задержании участвовали сотрудники Президентской гвардии, МВД и Генеральной прокуратуры. Они вывели Ахмедбаева в наручниках из его квартиры в районе Бешагач и увезли в следственный изолятор (СИЗО) МВД – так называемый «подвал». Здесь его допрашивают сотрудники Генпрокуратуры.

Какие обвинение будет предъявлено Ахмедбаеву, пока не сообщается. По словам источников «Озодлика», следователи готовят ходатайство в суд о временном заключении бывшего главы МВД под стражу.

Адхам Ахмедбаев руководил МВД с декабря 2013 года по начало января 2017-го. Сняв с должности министра, Мирзиёев назначил его государственным советником президента по работе с правоохранительными органами. Через три месяца его лишили этого поста и отправили преподавать в Академию МВД Узбекистана. В конце декабря «Озодлику» стало известно, что 52-летний Ахмедбаев отправлен на пенсию. По другой версии, его лишили звания генерала и отправили под домашний арест.

Во время выступления с посланием к парламенту 22 декабря 2017 года Шавкат Мирзиёев обвинил Адхама Ахмедбаева в предательстве и сообщил, что за это лишил того звания «генерал-лейтенант».

«Вы знаете, где сейчас ходит за свое предательство и измену бывший министр МВД Ахмедбаев? Моя совесть не приняла того, что он, будучи министром Узбекистана, стал предателем и присоединился к одной группе… Я сорвал погоны с двух генералов. Тоже мне, генерал-лейтенанты!», - сказал президент.