Бишкек замерзает. В морозы, которые синоптики назвали аномальными, единственная ТЭЦ города перестала поставлять тепло в дома горожан. В некоторых квартирах всего 9 - 11 градусов тепла. Аварию не могут устранить уже третьи сутки.



Наш партнер "Открытая Азия онлайн" вместе со своим партнером в Кыргызстане - редакцией Kaktus.media - восстановила хронологию событий, поговорила с замерзающими горожанами и ответственными чиновниками.



Что происходит

27 января в 18.00 пресс-секретарь ОАО "Электрические станции" Тагжана Айдаралиева сообщила, что на ТЭЦ Бишкека снижена нагрузка с 340 МВт (из них 145 МВт на новом блоке и 195 МВт на старых котлоагрегатах) до 154 МВт (из них 134 МВт на новом блоке и 20 МВт на старых котлоагрегатах) из-за временного отказа оборудования подачи подпиточной воды для старых котлоагрегатов. Что это значит, рядовые бишкечане не очень поняли. Их интересовал ответ только на один вопрос: "Когда тепло вернется в дома?" Поскольку им ответили, что вот-вот, люди успокоились и даже начали шутить.

Однако в субботу утром ситуация не изменилась. В 12.00 к горожанам обратился мэр Бишкека Албек Ибраимов, который попросил не включать лишние электроприборы. Он пообещал, что тепло дадут через 6-7 часов.



В 14.30 директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу сказал, что аварии на ТЭЦ Бишкека не было. Была внештатная ситуация в химцехе. При этом он пообещал, что проблему устранят к 22.00. Что это за внештатная ситуация, он не смог объяснить так, чтобы это было понятно рядовому потребителю. Однако уточнил, что благодаря модернизации удалось избежать серьезной аварии.

Основные работы по строительству электростанции начались в 1958 году, первый турбоагрегат мощностью 25 МВт был введён в эксплуатацию в сентябре 1961 года. В 1960 принимается решение о строительстве второй очереди станции с увеличением её первоначально установленной мощности до 200 тыс. кВт, а в 1962 году - третьей, предусматривающей удвоение электрической мощности. В 2000 году состоялся пуск турбоагрегата № 11. В 2013 было принято решение о реконструкции ТЭЦ. Заказ на ремонт получила китайская компания TBEA. Модернизация обошлась в $386 миллионов, которые Кыргызстан получил на 20 лет с льготным периодом в 11 лет. Выплатить долг страна должна к 2033-му. ТЭО TBEA представлено не было, но зато было выдвинуто условие: "Электрические станции" могут взять кредит в Экспортно-импортном банке КНР, если подпишут контракт именно с ней. В октябре журналистов возили уже на модернизированную ТЭЦ, чтобы продемонстрировать ее готовность к отопительному сезону. Недавно работа обновленной ТЭЦ вызвала нарекания. Горожане посчитали, что увеличение смога каким-то образом связано с новым оборудованием.

Что случилось на ТЭЦ, горожане пока так и не знают. В субботу чиновники обещали дать отопление к вечеру. В воскресенье они просто перестали выходить на связь. Глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев не отвечал на звонки, директор "Бишкектеплосети" Эркин Абдыкалыков отказался от комментариев, послав журналистов к пресс-секретарю, которая не владела всей информацией.



Ни премьер-министр Сапар Исаков, ни вице-премьер Аскарбек Шадиев, ни Айбек Калиев, ни мэр Бишкека Албек Ибраимов не комментировали, что на самом деле произошло, и можно ли было предусмотреть такое ЧП, когда дадут отопление, и кто понесет ответственность. В социальных сетях по мере возможностей "отдувались" пресс-службы.



Утром в понедельник перестали отвечать и пресс-секретари. Журналист редакции Kaktus.media позвонил главному инженеру ТЭЦ Нургазы Курманбекову, чтобы узнать, когда будет обещанное тепло в домах горожан. Курманбеков, откликнувшись на свои имя и отчество, выслушав вопрос журналиста, ответил, что корреспондент не туда попал, и больше трубку не брал.

Президент Сооронбай Жээнбеков публично отреагировал на ситуацию в понедельник, 29 января. Он встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым. "Нужно провести тщательный анализ причин ЧП на стратегическом объекте, чтобы впредь не допустить повторения ситуации", - подчеркнул глава государства, добавив, что решать вопросы в энергосекторе надо комплексно. "Держу этот вопрос на контроле с момента возникшей ситуации на ТЭЦ столицы страны. В ближайшее время в дома бишкекчан тепло должно доставляться в полном объеме", - подчеркнул президент Сооронбай Жээнбеков, добавив, что особое внимание необходимо уделить бесперебойному теплоснабжению больниц, детских садов, школ и других социальных объектов.

Почему вышла из строя ТЭЦ?

В 15.00 29 января чиновники все же дали пресс-конференцию. Однако внятно объяснить ситуацию они не смогли. Более-менее четкий ответ дал экс-директор ТЭЦ Лев Васильев, к которому редакция kaktus.media обратилась за комментариями. "По сути, вмешался Генерал Мороз, который Наполеона шуганул, Гитлера шуганул... Фактическая температура оказалась ниже расчетной наружной температуры. Расчетная наружная температура для Бишкека составляет 23 градуса мороза, а было ниже 27. Насколько я помню, такие морозы были лишь в 1986 году, тогда определенные районы параметры посадили, другое дело, что подняли их уже через несколько часов.

Никакие насосы не отказывали, насосы работали, дело в том, что вот этот мороз... В основном ТЭЦ работает на автоматике, очень высока степень автоматизации всего цикла производства, и зачастую вот эти трубки, которые идут к приборам, которые регулируют, - они большой протяженности. Где-то сквозняк, где-то перемерзло, и все - прибор неправильно сработал. Он и на останов машины сработать может, и на останов котла - в зависимости от того, какой прибор прихватит.

Это такое дело: буквально где-то прихватит какую-то трубку, и пока ее исправят - где-то еще прихватит. Плюс главный корпус ТЭЦ - он сам по себе очень громадный, и на всем его протяжении с одной стороны все застеклено. Даже дома, если у вас пластиковые окна, то вы знаете, как от этих окон тянет. Так же и здесь - охлаждение идет.

Сейчас возникающие на ТЭЦ проблемы постоянно устраняют, но они постоянно появляются вновь. Один датчик отогрели, проходит семь-восемь часов, и он снова замерз. Работа идет, работа очень тяжелая. Я два дня - в субботу, в воскресенье - был на ТЭЦ, смотрел... Персонал, я думаю, они настоящие сверхлюди, все, что можно, делают. И с факелами, и с газовыми горелками - кругом отогревают.

А что же горожане?

Горожане делятся в соцсетях такими фотографиям. Это лед на окнах. Изнутри. Мы собрали из них одно видео.

В Бишкеке вслед за школами на карантин ушли и муниципальные детские сады. Горожане мерзнут.

Они просят вернуть тепло и наказать виновных. Или хотя бы вернуть тепло.