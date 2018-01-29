В последние годы в Таджикистане часто говорят о национальной идее, поиском которой заняты многие политики и ученые. На нее возлагаются надежды на сплочение таджиков, разделенных по многим признакам. Возможно ли такое объединение и какой должна быть идея, чтобы могла выполнить эту миссию?

Национальная идея присутствовала в истории многих народов еще со времен рабовладельческого строя. Во многих случаях она служила объединению жителей той или иной страны против своих поработителей. Но нередко национальная идея использовалась и для порабощения других государств. Особенно ярко подобная ситуация проглядывается в Средневековье, когда под идеями создания великих империй или же распространения религии цари и императоры направляли своих подданных на завоевание новых земель и даже целых континентов. Эта тенденция, к сожалению, сохранилась и в наши дни.

От «справедливого шаха» до «строителей коммунизма»

Национальные идеи не были чужды и для таджиков. Так, например, в Средние века национальной идеей простых жителей был справедливый падишах. Люди верили, что виною всех их бед являются местные власти, чиновники, окружение царя, но он об этом не знает. Или же они надеялись, что, сменив «плохого» царя на «хорошего», смогут изменить свою жизнь к лучшему.

Ну а в государственном масштабе, как уже отмечалось, на первый план выходило величие династии (например, Тимуридов) или же религии. Так, Мангыты, последняя династия правителей Бухарского эмирата, называли себя «защитниками ислама в регионе».

Коренным образом сменилась идеология страны, в составе которой жили таджики, в советский период. Теперь уже мы превратились в «строителей коммунизма». Ну а чтобы эта идеология не теряла свою актуальность и «не надоедала», появлялись другие, второстепенные, но не менее важные идеи, такие как «все на борьбу с басмачеством», «колхозы – в каждый кишлак», «все на борьбу с фашизмом», «пятилетку за три года», «мы строим БАМ» и другие.

Политические преобразования 80-х и последовавший за этим развал СССР вызвали небывалый рост национального самосознания во всех республиках бывшего Союза, в том числе и в Таджикистане.

Едва получив долгожданную независимость, страна оказалась в пучине гражданской войны. И вот теперь, на протяжении двадцати лет, многие ученые умы размышляют о том, какой должна быть сегодня наша национальная идея.

Без национальной идеи – как в тоннеле без света

Национальная идея должна выражать интересы не отдельных слоев и социальных групп, а основные интересы нации, говорит политолог Абдугани Мамадазимов.

- Национальная идея - нечто святое, возвышенное, но временно недоступное нам. Если мы в ближайшее время не найдем (или не сформулируем) национальную идею, будем еще долго блуждать в «тоннеле без света». Почему мы не можем сформулировать свою национальную идею? Потому что каждый из нас говорит о национальном единстве, красуясь в своем любимом (местном) «халате»… Если мы сегодня не способны разработать конечную национальную идею, то мы могли бы хотя бы попытаться разработать промежуточную идею или использовать такие лозунги, как, к примеру, «Построение Таджикистана без крайне бедных», или «Средний класс - в действии!», или «Возродим просвещенческий дух таджикского народа!» и т.п.

Когда в помыслах, речах и поступках всей нации доминирует одна мысль, одна идея или один ценностный ориентир, начинается формирование единой социальной общности в границах одного государства. Тогда рано или поздно мы придем к конечной цели - преобразованию старого этноса в сверхсовременную нацию, - считает политолог.

Национальное единство – идея, способная объединять

Наличие национальной идеи очень важно для любого государства, народа, считает замдиректора Центра стратегических исследований при президенте Сайфулло Сафаров. По мнению эксперта, многие страны на протяжении столетий не могут определиться с выбором своей национальной идеи.

- Сейчас основой нашей национальной идеи должны стать достижение подлинной независимости, единство нации. Руководство страны уже принимает важные шаги для реализации этой идеи. Все мы были свидетелями, как широко в Таджикистане отметили 25-летие Независимости, и уже сейчас началась подготовка к тому, чтобы с размахом отметить ее 30-летие. Независимость – наше главное достижение, и именно она должна стать той направляющей идеей, под которой будут сфокусированы остальные наши ценности, будь то наша древняя культура, история или же строительство Рогуна и так далее, - считает Сафаров.

Эксперт: Сначала хлеб, потом идея…

Проблемы формирования национальной идеи в Республике Таджикистан изучаются давно, но пока безрезультатно, говорит таджикский журналист Нурали Давлат. По его словам, этот вопрос серьезно поднимался в 2006 году на страницах газеты «Миллат». После этого были проведены научно-практические конференции, выпущены книги, научные работы, доклады по проблеме национальной идеи, но единого мнения так и не было достигнуто.

- После гражданской войны таковой стала идея национального единства. Сейчас последняя уже выполнила свою историческую миссию. Конечно, иметь национальную идею нужно, но в настоящее время это не приоритетная задача, - считает Давлат.

По его словам, сейчас нужно сосредоточить все внимание на решение социально-экономических задач, коих накопилось немало:

- В своей книге «Критика Готской программы» Карл Маркс писал, что люди, прежде чем заниматься политикой, наукой, философией, искусством, литературой, религией и т.д., должны есть, пить, одеваться, иметь жилище и другие материальные средства поддержания жизни, - отмечает он.

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