Таджикистан надеется на поступление японских инвестиций в экономику республики после подписания между правительствами двух стран Соглашения о либерализации, поощрении и взаимной защите инвестиций. В настоящее время ведутся переговоры относительно подписания данного документа.

«В целях укрепления правовых основ инвестиционного сотрудничества между двумя странами стороны договорились ускорить официальный переговорный процесс, направленный на подписание этого Соглашения», - говорится в сообщении по итогам встречи председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ Фарруха Хамрализода со спецпредставителем МИД Японии по Центральной Азии Тошихиро Аики.

Встреча состоялась в конце прошлой недели в рамках визита японского дипломата в Душанбе, где он принял участие в заседании Старших должностных лиц стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония».

На встрече Хамрализода ознакомил представителя японского внешнеполитического ведомства с инвестиционным возможностями и климатом Таджикистана.

Стороны обсудили также перспективы двухстороннего торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Японии.

Объем вложенных в таджикскую экономику прямых японских инвестиций оценивается в размере всего около 1 миллиона долларов.

Общий размер накопленных Таджикистаном прямых иностранных инвестиций к концу 2016 года составил почти 3,1 миллиардов долларов, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

От общего объема накопленных республикой инвестиций около 32 процентов (1 млрд. 16 млн. долларов) приходится на Китай.

Для сравнения, размер накопленных прямых инвестиций всех стран СНГ в экономике Таджикистана к концу 2016 года составил 950 миллионов долларов.

В первом квартале нынешнего года в таджикскую экономику поступили прямые иностранные инвестиции в размере более 130 млн долларов, свыше 60% (более 76 млн. долларов) из которых приходятся на Китай.

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