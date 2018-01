In a report released at a news conference in Dushanbe, the head of the Main Geology Directorate under the Government of Tajikistan, Zarobiddin Fayzullozoda, revealed on January 29 that works on exploration of radioactive raw materials are being carried out in the country just for the purpose of studying mineral reserves.

