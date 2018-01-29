Госпитализированный 22 января в Национальный медицинский центр с диагнозом левосторонний инсульт экс-глава Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, генерал-полковник Саидамир Зухуров в конце прошлой недели переведен из реанимации в обычную палату, об этом «АП» сообщил источник в правительстве страны.

Лечащие врачи Зухурова пока не разрешают ему ходить, но он самостоятельно принимает пищу, беседует с врачами и родственниками.

По прогнозам врачей, генерал-полковник Зухуров примерно еще на две недели останется в больнице.

Саидамир Зухуров со 2 февраля 2016 года находится на пенсии. Он был отправлен на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста с поста начальника Главного управления по защите государственных секретов при правительстве Республики Таджикистан, где проработал более 10 лет – с 5 декабря 2006 года.

В 2017 году он успешно перенес операцию на сердце: она была сделана в Индии. После этого он вышел на работу в качестве заместителя генерального директора "Билайна".