Принято считать что тот, кто посвятил себя благородному делу врачевания, получил персональное благословение от Всевышнего. Задумаемся. Только вслед за известным возгласом-повелением великого Творца “Будь!” неодушевленный глиняный предмет стал Адамом, то есть Одамом.

Кто на Земле обладает близкой к этому чудотворной способностью? Верно, врачи. Человек за свою жизнь может достичь всех возможных высот в избранной профессии, его по праву будут называть талантливым, не исключено, даже гениальным. Но, полагаем, одаренным можно величать лишь врача, ибо этот Дар - дар исцеления человека, живого существа - дарован лишь избранным.

К числу таких "избранных" можно смело отнести профессора Асими Аслиддина Сайфиддиновича, который в эти дни вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными учениками встречает свой 85-й год рождения.

Когда говорят о профессоре Асими, перед мысленным взором всегда встают его глаза и руки. Если правда, что глаза отражают внутренний мир человека, тогда глаза Аслиддина Сайфиддиновича дают нам возможность увидеть мир во всем его разнообразии и великолепии: добрый, сбалансированный, благородный, щедрый, полный взаимопонимания и любви друг к другу, то есть мир всеобщей гармонии.

Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва. Авиценна (Абу Али ибн Сино)

Поразительно, но никто и никогда не видел, чтобы он щурил или хмурил свои большие, глубокие, полные житейской мудрости глаза. Его взгляд всегда добр и искренен, приглашающий разделить с ним его мир – мир радости, счастья и благополучия. Именно такой мир он дарит всем, кто приходит к нему за исцелением. А число таких людей за 60 с лишним лет его врачебной деятельности – тысячи… Он может и не вспомнить всех, кто к нему обращался за 60 последних лет, но профессора Асими, особенно его глаза, помнит каждый, кто имел радость общения с ним. Даже в тяжелейшие часы жизненных испытаний его глаза были омрачены глубокой скорбью и отчаянием, но не ненавистью и злобой.

А руки Аслиддина Сайфиддиновича… Обращая на них внимание, вы поразитесь не только их неземной чистоте и красоте: как будто бы мраморное творение гениального скульптора ожило на ваших глазах, наполнив кровеносные сосуды живительной влагой. Поистине, это руки, творящие чудеса, дарующие счастье исцеления от недуга. Руки, которым дозволено вторгаться в святая святых человеческого организма, этого великого земного таинства, не могут быть иными. Возможно, в самые драматические моменты операции Творец сам наделяет врачебные руки своими, только ему присущими отличительными качествами, чтобы свершилось то, что заложено в его могущественном жизнеутверждающем слове “Будь”. Но для этого надо быть избранным и одаренным. Какое счастье, что Аслиддин Асими относится к числу тех немногих избранных и одаренных таджикских врачей – продолжателей дела великого Авиценны. “Золотой скальпель” хирурга – наивысшая оценка его профессиональных способностей – вот уже тридцать лет украшает коллекцию его наград.

Трудно согласиться с точкой зрения тех, кто считает, что человек с целью исцеления души должен обязательно пойти в Божий дом: в мечеть, церковь, синагогу, храм - и только для исцеления тела обращаться к врачу. Многовековая история показала, что врач нередко выступает и в роли «священнослужителя». К врачу люди обращаются не только со своим недугом, но и раскрывают душу, делятся своими житейскими проблемами, ищут помощи и поддержки. Часто, сидя у больничной койки и слушая больного, профессор Асими невольно становился вовлеченным в перипетии человеческих судеб, не только сопереживал вместе с больным, но и помогал ему преодолеть душевное расстройство. При этом всегда и во всем следовал клятве Гиппократа: глубоко в себе хранил не только врачебную тайну, но и человеческую драму.

Поэты и ученые, политики и государственные деятели, бедные и богатые, вежливые и не очень, - кто только за эти годы не видел в лице Аслиддина Сайфиддиновича человека, способного прийти к ним на помощь в момент, когда нарушался нормальный ритм жизни. С поэтом профессор Асими говорит только на языке поэзии, с ученым – на языке науки, с политиком – использует политический лексикон. Но главный язык его общения – сердечный. Окружающая его аура всегда излучает свет и тепло, распространяющиеся на собеседников. Его многочисленные ученики рассказывают, что каждый, кто беседует с Аслиддином Сайфиддиновичем, всегда чувствует себя особенно уютно, даже комфортно. Он прост и доступен в общении при всем своем высоком духовном и профессиональном величии.

И еще одна важная черта характера профессора Асими - скромность. При каждой встрече в кругу друзей и коллег он не устает с улыбкой повторять: «Многим я обязан своей любимой женщине, милому другу и замечательному человеку, известному в Таджикистане педагогу Тутихон Джалоловне Асимовой». Вот уже 60 лет она играет неоценимую по значимости роль в судьбе профессора Асимова, окружая его заботой и вниманием, нежностью и любовью. Пусть так будет всегда! Ибо феномен Аслиддина Сайфиддиновича Асими заключается в том, что посвятив всего себя любимому делу врачевания, он взамен получил лишь одно, но самое важное в жизни: безграничную всенародную любовь. Что может быть на свете ценнее этого?

В эти дни в адрес устода Асими поступают десятки писем и телеграмм с теплыми поздравлениями от родных и близких, друзей и коллег. Наиболее ценные из них - благодарственные, от тех, кто когда-то - давно или недавно - страдал от недуга и был исцелен волшебной рукой Целителя.

Краткая биография:

Асимов А.С. родился в Худжанде. В 1959 году окончил Таджикский государственный медицинский институт имени Абуали ибн Сино по специальности «лечебное дело». С 1959 по 1963 году работал врачом- хирургом в Худжандской городской больнице.

В 1963 году поступил в аспирантуру при кафедре факультетской хирургии на курс урологии при Таджикском государственном медицинском институте имени Абуали ибн Сино. В 1969 году под руководством профессора Василия Николаевича Дунчик защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение мочекаменной болезни в условиях курорта Ходжа-Оби-Гарм». В Таджикском государственном медицинском институте имени Абуали ибн Сино Аслиддин Сайфиддинович прошел путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой урологии с 1974 до 2010 годах, деканом лечебного факультета 1975 – 1982 годов и главным урологом Министерства здравоохранения Республики Таджикистан с 1973 по 1996 годы. Им опубликовано 2 монографии, 6 учебно- методических пособий, более 200 научных статей, 10 рационализаторских предложений, под его руководством защищено 4 кандидатских диссертации. За заслуги перед отечеством Асимов А.С., в 1978 году награжден «Отличник здравоохранением СССР», 1983 году – «Заслуженный врач Республики Таджикистан». За заслуги в области высшего образования имеет награды «Высшая школа СССР» и медаль «Ветеран труда», в 1973 присвоено звание доцента и 1996 - профессор кафедры урологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино. А так же 2009 году Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон наградил медалью «Шафкат» (Милость), и 2011 году быль почетным профессором года. Аслиддин Сайфиддинович известен широкому кругу ученых России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистан и других регионов СНГ. В восьмидесятых годах являлся членом редколлегии журнала «Урология и нефрология» СССР.

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