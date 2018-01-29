Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) вместе с заместителем директора Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) Марико Кавабата посетили район Балхи Хатлонской области для ознакомления с ходом реализации недавно начатого проекта по профилактике и лечению острой недостаточности питания средней тяжести в Таджикистане.

Делегация посетила сельский центр здоровья, поддерживаемый проектом, и побеседовала с медицинскими работниками и пациентами, получающими помощь, говорится в публикации на сайте посольства США в РТ.

Проект «Профилактика и лечение острой недостаточности питания средней тяжести», финансируемый USAID, оказывает содействие правительству Таджикистана в сфере улучшения питания и здравоохранения в районах Балхи, Шахритус, Куляб и Дусти Хатлонской области, а также и районе Айни Согдийской области.

При поддержке USAID в течение последующих четырех лет WFP планирует обеспечить специализированным питанием более 2 4000 детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, страдающих от недоедания в более 300 учреждениях первичной медико-санитарной помощи в целевых районах.

Показатели недоедания в Таджикистане являются самыми высокими в Центральной Азии: по всей стране 29,4% детей страдают анемией и 26% — задержкой роста. В Хатлонской области самый высокий показатель задержки роста среди детей – 27%.

«Недостаточное питание ежегодно обходится Таджикистану в 41 млн. долл. США. Если мы хотим, чтобы дети были здоровыми и в полной мере реализовывали свой потенциал, важно, чтобы они питались правильным образом по мере взросления”, — отметила Марико Кавабата.

В течение последних 25 лет WFP оказывает в Таджикистане жизненно важную помощь, создавая и укрепляя национальную систему социальной защиты в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания. WFP также работает над повышением устойчивости сельских общин, уязвимых к частым природным и экономическим потрясениям.

Проект «Профилактика и лечение острой недостаточности питания средней тяжести» является одним из многочисленных проектов содействия, осуществляемых при помощи американского народа через USAID в сотрудничестве с министерством здравоохранения и социальной защиты населения РТ.

За последние 26 лет посольство США в Душанбе предоставило более 1,8 млрд. долл. США на программы по содействию укреплению безопасности, демократических институтов, социального сектора и экономического роста страны.

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