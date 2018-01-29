В ближайшее время гражданам страны могут разрешить индивидуальную добычу россыпного золота на берегу рек Таджикистана. Соответствующий документ уже подготовлен и будет направлен на одобрение правительства РТ.

«Министерство финансов республики подготовило проект постановления правительства РТ о положении предоставления разрешения на добычу россыпного золота», - сообщил начальник Главного управления геологии при правительстве РТ Заробиддин Файзуллозода сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что проект, в разработке которого также приняли участие представители Главуправления геологии, в ближайшие дни будет направлен на рассмотрение правительству.

«Если данный документ будет принят, граждане могут по упрощенной системе свободно заниматься добычей россыпного золота на берегах рек республики», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Минфин еще в прошлом году подготовил документ о вольноприносительской добыче золота и направил на одобрение правительства. На основе этого документа каждый гражданин страны на законных основаниях может самостоятельно заниматься поиском и добычей золота. Нужно только получить разрешение Минфина.

Разрешение на добычу золота будет предоставлено на определенные территории, которые не должны принадлежать физическим или юридическим лицам, и также там должна быть высока вероятность нахождения металла. Например, это долина рек Зарафшон, Пяндж, Язгулом, Вандж, Бартанг и др.

Добытое золото можно будет свободно продать государственным финансовым структурам. Цена, по которой, металл будет приобретаться у населения, определяется министерством финансов.

По данным министерства промышленности и новых технологий РТ, золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота.

Главные золотоносные месторождения с балансовыми запасами расположены в центральной части республики.

Сегодня добычей драгоценных металлов в Таджикистане занимаются более 10 компаний, из которых самыми крупными являются СП «Зарафшон, СП «Апрелевка», государственное предприятие «Тиллои точик», артель «Одина», компания «Пакрут».

Согласно данным Минпрома, производство золота за 10 месяцев этого года увеличилась на 16,4 процента по сравнению с этим же периодом 2016 года.

Цифры по объему производства драгметаллов в Таджикистане соответствующие структуры не разглашают, ссылаясь на секретность такой информации.

В 2016 году в Таджикистане был произведен рекордный объем золота - 5 тонн, что на 500 кг больше показателя 2015 года.

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